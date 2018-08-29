Дебошир из Тихорецка оштрафован

Скандальный инцидент произошел в Тихорецком районном отделе судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

На приём к начальнику отдела – старшему приставу явился местный житель, явно не желавший искать пути к конструктивному диалогу. Несмотря на солидный вид и возраст, гражданин с самого начала вел себя агрессивно, не желая слушать ответы на заданные им же вопросы по исполнительному производству, а также оскорблял работников отдела и даже пытался заняться рукоприкладством. Не отреагировал он всерьез и на предупреждения об административной ответственности.

Как результат – в отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). Рассмотрев составленный материал, судья назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Любопытно, что отправной точкой скандала стали неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Гражданин изо всех сил пытался уклониться от их оплаты, ссылаясь на несоблюдение процедурных моментов, в частности, отсутствие официальных ответов на его запросы от судебных приставов. Уже в ходе беседы выяснилось, что вся заказная корреспонденция, адресованная должнику, вернулась в отдел судебных приставов по банальной причине – гражданин так и не удосужился ее забрать в почтовом отделении.

Итог дебоша прост и неутешителен для зачинщика – теперь к его старым долгам добавился административный штраф за воспрепятствование деятельности судебных приставов.