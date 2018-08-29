700 казаков приняли участие в военно-полевых сборах

Учения прошли на территории воинской части Молькино под Горячим Ключом.

В течение трех дней график учений по основам тактической, инженерной, огневой, горной, строевой, физической и медицинской подготовки был очень плотным. Офицеры бригады рассказали казакам об основах минно-взрывного дела. Кроме того, каждый научился обращаться со средствами защиты от радиации и биологического заражения. На стрельбах казаки Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска поражали мишени из автомата Калашникова. После автоматной очереди - на уроки топографии. Здесь профессиональные военные рассказали, как ориентироваться на местности, обозначать цель и прокладывать маршрут.

Традиционно на сборах было много юных казачат - порядка 200 человек. Для многих это были первые учения, максимально приближенные к армейским будням. Ребят из Горячего Ключа возглавил руководитель клуба «Беркут» Виталий Бугаенко.