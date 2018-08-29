В осень с разбега!

В Горячем Ключе в последний день августа состоится ежегодный «Горячий забег».

Это одно из самых массовых спортивных событий года. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1,5 километра. Маршрут проходит по живописной Аллее 1000 сосен - главной улице Горячего Ключа. Бежать марафонцы будут до центральной площади. Сбор участников 31 августа в 18-00 возле школы №2. Каждого марафонца зарегистрируют и присвоят стартовый номер. По словам организаторов, в забеге примут участие не меньше 150 человек. Сразу после забега на центральной площади курорта всех участников и их команды поддержки ждет масса спортивно-творческих сюрпризов. Здесь пройдут мастер-классы, здоровые акции с раздачей полезных и вкусных призов, арт - конкурсы и соревнования для настоящих патриотов. Организаторы обещают сделать последний день уходящего лета ярким и незабываемым.