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Запуск газопровода в Суздальской запланирован на первую декаду осени

Среда, 29 августа 2018 08:19
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Об этом глава Горячего Ключа рассказал станичникам на выездном приеме граждан.

Строительство распределительного газопровода низкого давления по переулкам Лесной, Полевой и ул. Заречной начались еще в прошлом году. Финансирование работ составило чуть более 2 миллионов рублей. На сегодняшний день на объекте идут пуско-наладочные работы, проинформировал станичников глава. А вот газификация соседней Мартанской пока только в планах. Три проекта на газификацию станицы администрация подала на софинансирование в краевую программу. Газопровод планируется построить по улицам Октябрьская, Молодежная, Набережная, Красная, Советская, Коммунаров, Первомайская, Набережная.

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