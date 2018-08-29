Владимир Евланов принял участие в расширенном заседании Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия»

Расширенное совместное заседание Краснодарского местного координационного совета сторонников «Единой России» и Консультативного совета общественных объединений Краснодарского местного отделения партии прошло 27 августа в рамках очередной региональной недели. Участники встречи обсудили деятельность некоммерческих общественных организаций, а также меры их поддержки на местном и федеральном уровнях.

— В Госдуме большое внимание уделяют взаимодействию с общественными объединениями, оказанию им различных мер поддержки. Лидеры этих организаций — неравнодушные люди с активной жизненной позицией, которые помогают воплощать в жизнь социально значимые проекты. Я хочу, чтобы сегодня на встрече были обозначены проблемы, которые существуют в работе некоммерческих организаций на местном уровне, чтобы можно было внести возможные предложения по корректировке федерального законодательства. В таком случае я составлю депутатский запрос для рассмотрения в Госдуме соответствующей законодательной инициативы, — сказал Владимир Евланов.

В расширенном заседании Краснодарского местного отделения «Единой России» также приняли участие председатель Краснодарского местного координационного совета сторонников партии Борис Голубицкий, начальник отдела по взаимодействию с социально ориентированными НКО управления по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики администрации края Алексей Меркушин, председатель Консультативного совета общественных объединений Краснодарского местного отделения партии Иван Рыбалко.

На встрече говорили о поддержке социально ориентированных проектов и организаций, которые ведут свою деятельность на территории города, а также совместной работе НКО с Краснодарскими «единороссами».

— Эффективными площадками взаимодействия с городскими общественными организациями являются консультативный совет и координационный совет сторонников при местном отделении партии. В Краснодаре более 70 таких организаций подписали соглашение о сотрудничестве с нами, — рассказал председатель Консультативного совета общественных объединений Краснодарского местного отделения партии Иван Рыбалко.

В ходе заседания были подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Краснодарского местного отделения «Единой России» с еще двумя общественными организациями: «Любительской футбольной лигой» и Калининской окружной г. Краснодара организацией ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Кроме того, Иван Рыбалко рассказал о новом проекте совета сторонников «Единой России» — Центре поддержки гражданских инициатив, который будет оказывать экспертную поддержку, помогать составлять заявки на участие в грантах, консультировать НКО.

О том, как система поддержки социально-ориентированных общественных организаций работает на территории края, рассказал Алексей Меркушин. Он также рекомендовал руководителям НКО активнее принимать участие в региональных и президентских грантах. Для этого на Кубани оказывают все виды консультационной и методической помощи.

Руководители ведущих общественных объединений краевого центра поделились своим опытом участия в грантах.