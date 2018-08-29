Миллионный кредит довел кубанца до ареста залогового автомобиля

Судебный пристав-исполнитель Армавирского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю арестовал автомобиль кредитного неплательщика.

Гражданин задолжал банку 1 961 378 рублей. Как оказалось, погасить столь внушительную сумму ему оказалось не по силам. Любопытно, что несмотря на вынесенное судебное решение и даже возбужденное исполнительное производство, должник не захотел расставаться с выступавшем в качестве залога автомобилем.

Судебному приставу пришлось провести большой объем работы с должником. Постановлением заместителя начальника Армавирского городского отдела судебных приставов гражданин даже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысяча рублей.

В конечном итоге профессионализм судебного пристава сделал своё дело — местонахождение залогового автомобиля было установлено и на него наложен арест. Исполнительные действия проведены в полном соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время принадлежащее должнику автотранспортное средство арестовано и передано на ответственное хранение в специализированную организацию.