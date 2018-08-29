ОНФ: светофор на опасном перекрёстке города Краснодара будет установлен в 2019 году

В региональное отделение ОНФ по Краснодарскому краю обратились жители микрорайона «Фестивальный» города Краснодара с просьбой оказать содействие в установке светофора на одном из сложных перекрестков района: пересечении улиц Дальняя и Гаражная. По запросу общественников УГИБДД Краснодарского края провело оценку перекрёстка и подтвердило, что ситуация на данном участке аварийноопасная.

После анализа в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар направлены запросы с просьбой оказать содействие в установке светофора на данном перекрёстке от ОГИБДД города Краснодара и от Регионального отделения ОНФ в Краснодарского крае. По информации Управления МВД России по городу Краснодару, данный перекресток включен в городской план администрации города Краснодара и строительство светофорного объекта запланировано на 2019 год.

«В УГИБДД Краснодарского края подтвердили выводы горожан: перекрёсток, действительно, относится к опасным, статистика показывает, что установка светофора на данном участке необходима. И такая необходимость назрела не сегодня, с 2016 года здесь произошло 19 аварий, пострадали люди и их имущество. Учитывая изложенное, непонятно, почему перекрёсток до настоящего времени не является регулируемым. Мы взяли этот вопрос на контроль. Просим жителей Краснодарского края, просто неравнодушных участников дорожного движения, делиться информацией и своими предложениями по организации безопасности наших дорог - напрямую или через ОНФ» - сообщила эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Напоминаем, что по инициативе актива регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае на сегодня установлено 11 светофоров.