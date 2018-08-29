В Щербиновском районе проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего мальчика

Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка по факту смерти 13-летнего мальчика, тело которого обнаружено было обнаружено вечером 27 августа на территории одного из домовладений станицы Старощербиновской.

По предварительным данным, мальчик находился в задней части дворовой территории домовладения, в котором он проживал. Вечером 27 августа 2018 года подростка без признаков жизни с полимерным пакетом на голове обнаружила его бабушка, в связи с чем вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены и изъяты полимерный пакет и газовый баллон для пикников, пары которого, как полагает следствие, вдыхал подросток. Согласно предварительным данным проведенного судебно-медицинского исследования смерть наступила в результате токсичного воздействия неустановленного вещества. При осмотре тела несовершеннолетнего внешних насильственных телесных повреждений не обнаружено. С целью установления причины смерти несовершеннолетнего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.