В Новокубанском районе перед судом предстанет местная жительница по обвинению в ложном доносе

Следственным управлением СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Новокубанского района, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч.1 ст.306 УК РФ).

По версии следствия, женщина обратилась к оперуполномоченному полиции с заявлением, содержащим сведения о совершении в отношении неё преступления, а именно о якобы имевшем место хищении у неё неустановленными лицами принадлежащих ей земельных паев в Новокубанском районе, в результате чего она не может их оформить. Между тем, указанные обвиняемой в заявлении обстоятельства не только не нашли своего подтверждения, но и были опровергнуты материалами, полученными следственным путем.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.