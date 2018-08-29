Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Динском районе

В пятницу, 31 августа 2018 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Динском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Динскому району (ст. Динская, ул. Луначарского,41).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Динскому району и по телефону: 8 (861-62) 5-50-61.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.