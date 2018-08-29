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Возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении начальника управления архитектуры администрации Туапсинского района

Среда, 29 августа 2018 16:48
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Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю начальнику управления архитектуры и градостроительства - главному архитектору администрации МО Туапсинский район предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в конце июля 2018 года к подозреваемому обратился индивидуальный предприниматель по вопросу получения разрешения на строительство гостиничного комплекса в поселке Джубга на арендуемом им земельном участке. Главный архитектор района сообщил о готовности выдать такое разрешение, изменив целевое назначение земли, и ускорить сроки его получении при условии получения им денежного вознаграждения в размере 1,5 миллиона рублей. О данном факте предприниматель сообщил в СКР по краю. 28 августа 2018 года заявитель в ходе встречи с чиновником в городе Краснодаре передал ему требуемую сумму, после получения которой дальнейшие действия главного архитектора были пресечены оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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