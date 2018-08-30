Детство без опасности

На Кубани полицейские проводят профилактические мероприятия в преддверии Дня знаний. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в образовательных организациях края.

В преддверии празднования Дня знаний территориальными органами внутренних дел Краснодарского края уделяется особое внимание обеспечению правопорядка и общественной безопасности в образовательных организациях края и на прилегающих к ним территориям.

Сотрудники органов внутренних дел Краснодарского края принимают активное участие в проведении приемки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового учебного года с целью соблюдения необходимых требований, в том числе направленных на обеспечение защищенности образовательных организаций от угроз террористического и криминального характера.

В частности, особое внимание обращается на организацию охраны объектов и наличие на территории бесхозного транспорта или незакрытых люков. Также проведены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности детей на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с заинтересованными службами проинспектировали состояние дорожной разметки, светофоров и наличие знаков возле всех детских учреждений Краснодарского края.

Усилен контроль над торговыми точками, располагающимися в непосредственной близости к образовательным учреждениям. Торговые объекты проверяются на предмет продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.

В преддверии нового учебного года инспекторы ПДН проводят проверки состоящих на учете несовершеннолетних и неблагополучных родителей, имеющих детей школьного возраста, на предмет их готовности к началу нового учебного года. При выявлении обстоятельств, препятствующих обучению, полицейские незамедлительно направляют соответствующую информацию в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в органы управления образованием и социальной защитой населения.

В преддверии 1 сентября в Краснодарском крае проводится ставшая традиционной благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», ориентированная на оказание адресной социальной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при подготовке школьников к новому учебному году. В рамках проведения благотворительной акции сотрудниками полиции для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на добровольной основе будет организован сбор школьно-письменных принадлежностей и других необходимых детских товаров. Особое внимание при проведении мероприятия полицейские уделят семьям, в которых родители и их несовершеннолетние дети состоят на профилактическом учете в ОПДН территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края.

В первую неделю сентября сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проведут сверки с образовательными организациями по детям школьного возраста, не приступившим к учебным занятиям. В случаях установления таковых полицейские незамедлительно проинформируют заинтересованные органы системы профилактики и примут все необходимые меры по возвращению учащихся к учебному процессу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю