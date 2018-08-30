Николай Гриценко: «Президент отметил важность предложений „Единой России“ по совершенствованию пенсионной системы»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время внесет в Государственную Думу свои поправки к законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Также он поддержал предложения, которые ранее сформировала партия «Единая Россия». Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко.

«Речь идет о сохранении региональных льгот: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств,— отметил Николай Гриценко. — По поручению Владимира Владимировича Путина необходимые решения будут приняты на региональном уровне еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению».

По словам секретаря регионального отделения партии, предложенные президентом меры позволят максимально смягчить принимаемые решения по изменению пенсионного законодательства.

«В частности, глава государства предложил поднять возраст выхода на пенсию для женщин на пять, а не на восемь лет, ввести категорию предпенсионного возраста, проработать федеральные программы по переподготовке людей старшего поколения, а главное — установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста»,— подчеркнул Николай Гриценко.

Партия «Единая Россия» будет ориентироваться на позицию президента относительно изменений в пенсионном законодательстве. Об этом уже заявил секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он подчеркнул, что ни одна политическая партия не заняла в обсуждении данного вопроса такой ответственной позиции и ни одного конкретного предложения от них не поступило.