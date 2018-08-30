Новая школа — фундамент успешного будущего

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел новую школу в микрорайоне Губернском, которая 1 сентября примет 3300 детей.

Глава Кубани совместно со своими заместителями, спикером ЗСК Юрием Бурлачко, сенатором Совета Федерации от Краснодарского края Владимиром Бекетовым, мэром Краснодара Евгением Первышовым осмотрели здание нового образовательного учреждения.

Гости посетили школьные кабинеты, спортзал. Все классы оснащены современным оборудованием. Например, в кабинете географии установлен интерактивный глобус. С его помощью ученики могут не только найти ту или иную страну, но и узнать ее язык, численность населения, прослушать национальный гимн. В классе для занятий физикой и химией есть оборудование для лабораторных исследований, в кабинете математики — для решения головоломок, также есть класс для занятий робототехникой.

— Сегодня школам нельзя отставать от современных технологий. Такие классы — фундамент для будущего, вовлечение современных технологий в нашу жизнь. В таких условиях детям намного интереснее учиться, появляется возможность развить талант в любом ребенке,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В кабинете труда для девочек установлены электрические плиты для приготовления еды, есть инструменты для рукоделия. По словам вице-губернатора Анны Миньковой, такое обучение способствует выбору рабочих специальностей, которые на сегодняшний день являются в крае очень востребованными.

Школа №66 им. Героя Яцкова — первое образовательное учреждение в Краснодаре, которое было выкуплено муниципалитетом у строительной компании. Здесь оборудована столовая, спортивный и тренажерный залы, библиотека, специализированные кабинеты и медпункт. Также имеется актовый зал со сценой на 592 места.