На особом контроле губернатора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел традиционный час контроля, на котором участники обсудили повышение эффективности использования земли и объектов недвижимости, находящихся в собственности края и органов власти.

По словам главы региона, в Краснодарском крае земля является одним из главных ресурсов и должна использоваться грамотно.

— Экономически привлекательные участки не могут простаивать. Цель инвентаризации — не просто посчитать участки и объекты, а, прежде всего — навести порядок с использованием земель в регионе,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Если в муниципалитете есть этот порядок, есть хозяйский подход, то всегда найдется земля для инвестиционного проекта, для строительства школы или решения других социальных проблем.

По поручению губернатора на Кубани была проведена работа по инвентаризации госимущества. С 2017 года в крае выявлено больше 13 тысяч земельных участков. Из них в хозяйственную деятельность вовлечено всего 1848 участков. Лидерами по количеству используемых земель стали Лабинский, Белореченский, Кавказский, Тбилисский, Отрадненский и Ейский районы.

Участки не задействованы в Геленджике, Щербиновском, Темрюкском, Новокубанском, Калининском и Выселковском районах. При этом в Сочи вообще не указано ни одного участка, который можно ввести в оборот, акцентировал губернатор.

— Есть масса примеров, когда на курортных территориях на землях ИЖС строятся гостиничные комплексы, в краевом центре на этих землях можно встретить и автосервис, и магазин,— сказал глава региона. — При этом ставка земельного налога для гостиниц в 28 раз выше налога для ИЖС. Считайте сами, сколько недополучают ваши бюджеты.

Он поручил краевому Департаменту имущественных отношений взять этот вопрос на особый контроль и провести проверки во всех муниципалитетах на предмет соответствия вида использования земли и категории налогов.

Особое внимание необходимо уделить и вовлечению в хозяйственный оборот 187 зданий и помещений, которые сейчас простаивают.

Также в ходе совещания обсудили строительство ряда социальных объектов в муниципалитетах. Так, в Крымском районе планировали сдать спортивный комплекс с плавательным бассейном в 2018 году, однако предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства, проект отправлен на корректировку, объявлены торги, в сентябре планируется заключить новый контракт с подрядчиком.

В Крыловском районе ведутся работы по реконструкции кинотеатра «Октябрь». Взять на особый контроль объект губернатор поручал главе района Виталию Демирову в ходе поездки в муниципалитет. Здание не ремонтировалось с момента открытия в 1971 году. По словам руководителя территории, реконструкция уже началась и завершится в декабре текущего года: предполагается разделить существующий кинозал на два, вместимость каждого составит 76 зрительских мест. Также будет установлено современное цифровое оборудование, отремонтирована крыша и обновлен фасад.