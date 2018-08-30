В рамках реализации майского указа президента и национального проекта «Демография» в Краснодарском крае разрабатывается проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Ключевые задачи региональной программы обсудили в Министерстве труда и социального развития Кубани на прошедшей стратегической сессии.

Руководитель ведомства Константин Федоренко напомнил, что одной из целей демографического развития страны, обозначенной Владимиром Путиным, является увеличение коэффициента рождаемости в целом по России до 1,7 к 2024 году. Достичь целевого значения показателя планируется за счет повышения рождаемости в каждом субъекте.

Особую роль в этом вопросе играют меры финансовой поддержки семей при рождении детей. Первостепенная задача при разработке соответствующего регионального проекта — проанализировать существующие меры социальной поддержки семей с детьми.

— Мы ждем активной позиции и предложений: что эффективно, а что требует пересмотра,— сказал Константин Федоренко. — Меры социальной поддержки должны давать результат.

Сейчас на Кубани семьям с детьми предоставляются различные меры социальной поддержки. За счет средств федерального бюджета выплачивается ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка — за ее назначением в регионе уже обратилось 7013 граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и другие выплаты.

Также для семей с детьми предусмотрен ряд выплат за счет средств краевого бюджета. Это, например, региональный материнский капитал для многодетных семей. В 2018 году его размер составляет 119814 рублей. Вопрос расширения направлений использования капитала включен в перечень основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Краснодарском крае. Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей — 10050 рублей. Сегодня ее получают почти 27 тысяч семей. За счет бюджета края предоставляется ежегодная денежная выплата многодетным семьям в размере 4735 рублей, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие выплаты.

В Краснодарском крае проживает порядка одного миллиона 187 тысяч детей, которые воспитываются более чем в 727 тысячах семей. Уровень рождаемости в крае на 4,3 процента выше уровня в РФ и на 8,1 процент выше, чем по ЮФО.

Кроме того, министерствами труда и социального развития и здравоохранения края разрабатывается региональная программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан «Старшее поколение». В настоящий момент определяются общие позиции по вопросам содействия развитию различных форм социального обслуживания и услуг для граждан пожилого возраста, социальной помощи и медицинского обслуживания для оказания системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Стратегические сессии проведены в рамках перехода Краснодарского края на механизм проектного управления. Совместно с представителями различных ведомств и общественных организаций Кубани Министерством труда и социального развития будут определены оптимальные мероприятия для достижения целей региональных проектов. Они пройдут согласование в федеральном ведомстве, затем их представят в региональный проектный офис для утверждения.