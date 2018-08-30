Наталья Костенко: «Пенсионная реформа — повод для анализа работы ПФР»

Пенсионная реформа и жалобы на работу подразделений Краснодарского краевого отделения Пенсионного фонда России стали одними из важнейших проблем, которые поднимали жители шести районов и города Армавира в ходе приемов депутата Госдумы Натальи Костенко на начавшейся региональной неделе. Основное недовольство кубанцев вызвали систематические выплаты размера пенсий ниже прожиточного минимума, нарушающие федеральное законодательство, слабая разъяснительная работа сотрудниками Фонда пенсионных прав граждан и способов их восстановления, которая осложняется прошедшей оптимизацией отделений ПФР в районах, неэффективное использование зданий, которые на сегодняшний день пустуют после оптимизации структуры. Проблемы, выявленные в Краснодарском крае, будут направлены для реагирования руководителю Пенсионного фонда России Антону Дроздову, в органы прокуратуры, а также будут использованы в законодательной работе Госдумы, сообщила Наталья Костенко.

Вопиющая проблема, вступающая в противоречие с российским законодательством,— это выплата пенсий, размер которых меньше прожиточного минимума, установленного в регионе (на сегодняшний день это 8537 рублей). В адрес депутата поступило более десяти обращений на эту тему из Отрадненского, Новопокровского и Мостовского районов края. Чтобы предотвратить нарушения имущественных прав пенсионеров, Наталья Костенко более месяца назад обратилась с депутатским запросом в адрес руководителя отделения Пенсионного Фонда России по Краснодарскому краю Татьяны Ткаченко и бывшего и. о. министра труда и социального развития Краснодарского края Сергея Белопольского с просьбой провести проверку фактов, изложенных в обращениях граждан.

Несмотря на то, что жалобы на недостаточный уровень пенсионных выплат продолжают поступать, ответа от Пенсионного фонда так и не поступило. Министерство труда и социального развития Краснодарского края в ответ на обращение депутата признало, что всем пенсионерам Краснодарского края положена федеральная социальная доплата, выравнивающая доход пенсионера до регионального уровня прожиточного минимума. Но при этом министерство не разъяснило причин получения кубанцами пенсий меньше регионального прожиточного минимума.

Напомним, что федеральным законом №134-ФЗ от 24.10.1997 «О прожиточном минимуме» каждому гражданину гарантируется доступ к прожиточному минимуму. Однако если пенсионер за время трудовой деятельности получал невысокие доходы, то возможны случаи, когда размер начисленной пенсии может быть меньше прожиточного минимума. В такой ситуации для обеспечения имущественных гарантий и достойного существования пенсионеров в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума в регионе их проживания, устанавливается социальная доплата к пенсии до величины этого прожиточного минимума. Есть два вида доплат: федеральная, которая выплачивается территориальным отделением Пенсионного Фонда, и региональная, которая выплачивается через территориальные органы соцзащиты. В Краснодарском крае всем пенсионерам, у которых доход ниже прожиточного минимума, выплачивается федеральная надбавка, так как региональный уровень прожиточного минимума (8537 руб.) ниже федерального (8726 руб.).

— Ввиду того, что Краснодарское краевое отделение ПФР продолжает молчать, а Министерство труда и социального развития Краснодарского края дает неполные ответы при явном нарушении федерального законодательства, я решила перенаправить свои депутатские запросы в Пенсионный фонд России и в Прокуратуру Краснодарского края в расчете, что они смогут внести больше ясности в данную непонятную ситуацию,— прокомментировала поступившие к ней жалобы граждан Наталья Костенко.

Еще одну серьезную проблему, связанную со стажем,— невозможность его доказать, поскольку документы, подтверждающие трудовую деятельность, были утрачены работодателем, подняли 17 пенсионеров из Армавира, Новокубанска, а также Отрадненского, Новопокровского, Мостовского и Лабинского районов. Они пожаловались на то, что Пенсионный фонд при начислении пенсий не учел размер их трудового стажа. Так, жительница ст. Ильинской Новопокровского района Светлана Меренчук (1941 г. р.) сообщила, что для получения надбавки к пенсии сотрудники Пенсионного фонда запросили у нее выписку из трудовой книжки, подтверждающую факт осуществления трудовой деятельности в совхозе. По словам заявительницы, запрашиваемый документ она предоставить не может, поскольку в период ее работы в совхозе трудовые книжки не велись.

В подобных ситуациях заявителям разъясняется порядок доказывания трудового стажа (чего сотрудниками ПФР сделано не было), который может подтверждаться не только работодателями, но и архивными учреждениями и иными организациями, имеющими соответствующие сведения о работе и деятельности гражданина. Такими документами наряду с трудовыми книжками являются справки, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении, гражданско-правовые договоры, справки о периоде уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты. Также, согласно части 3 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «О страховых пенсиях», при подсчете страхового стажа периоды работы на территории Российской Федерации, предусмотренные статьей 11 настоящего Федерального закона, до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года «27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» трудовой страж может устанавливаться на основании показаний двух и более свидетелей. Заявителям для доказательства наличия трудового стажа необходимо обратиться в суд, представив любые доказательства, свидетельствующие о факте трудовой деятельности за спорный период.

В числе полученных депутатом жалоб на расчет пенсии поступило два обращения от жителей п. Псебай Мостовского района и г. Лабинска, в которых говорится, что Пенсионный фонд отказывает им в начислении страховой пенсии, поскольку страхового стажа (накопленных баллов) для этого недостаточно. Так, 55-летняя жительница п. Псебай Ирина Сиченко сообщила, что в ее случае поводом к отказу послужило то, что бывший работодатель сделал запись в трудовой книжке о трудовом стаже, но при этом обязательные взносы за работника не осуществлял. В результате необходимый страховой стаж у женщины не накапливался и, следовательно, баллов для начисления страховой пенсии по достижению 55 лет не накопилось. С аналогичной проблемой обратился 60-летний житель г. Лабинска, которому не хватает страхового стажа для назначения пенсии по старости,— надо отработать еще девять лет, чтобы его набрать.

— Проблема серьезная, и, возможно, ее придется решать на законодательном уровне, так как в настоящий момент правовых гарантий для таких граждан нет,— комментирует ситуацию Наталья Костенко. — К сожалению, сегодня, чтобы накопить недостающие баллы, приходится продолжать работать. Но что делать таким людям, как житель Лабинска, которые работать по состоянию здоровья уже не могут и поэтому оказываются без средств к существованию? Это вопрос, на который нужно найти ответ. К сожалению, очень часто ответственные организации и лица пользуются доверчивостью пенсионеров и незнанием ими законодательства и собственных прав. Одной из заявительниц, например, не выдали пенсионное удостоверение со ссылкой на то, что она является работающим пенсионером. Повсеместно люди жалуются, что получить ответ в письменном виде от сотрудников ПФР невозможно. Разъяснения если и даются, то только устно, соответственно за достоверность их никто не отвечает. Жалуются люди и на то, что в местных отделениях Пенсионного фонда к ним относятся с пренебрежением и часто не отвечают на заданные вопросы (несколько таких обращений поступило из Апшеронского района). Доступность отделений ПФР после оптимизации подразделений для пенсионеров снизилась. Пустующие здания только «мозолят» глаза местному населению, провоцируя закономерные вопросы об эффективности расходования средств в ПФР при существующем их дефиците. Такая ситуация сегодня в Отрадненском и Новокубанском районах. Несмотря на наличие желающих взять помещения в аренду и пополнять пенсионный фонд, они пустуют, при этом расходы на их содержание и охрану продолжают тратиться из ПФР. Сегодня все ругают предстоящую пенсионную реформу, но, на мой взгляд, ее обсуждение — это хороший повод взглянуть на то, как работает нынешняя пенсионная система и ПФР конкретно. А она далеко не безупречна, и это доказывает множество жалоб кубанских пенсионеров, поступающих в мой адрес. И, безусловно, принятие Государственной Думой решений о повышении пенсионного возраста должно идти параллельно с корректировкой деятельности самого ПФР.

На приемах депутата пенсионерам-заявителям были розданы бланки заявлений в Пенсионный фонд для тех из них, кто столкнулся с несправедливостью в начислении или выплате пенсий. Их можно найти на сайте натальякостенко.рф. Мониторинг ситуации в этой сфере остается на контроле депутата Госдумы Натальи Костенко, а его результаты будут использованы в законотворческой деятельности.