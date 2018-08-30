Потерпевший или обвиняемый?

Участие адвоката может изменить положение сторон в уголовном производстве даже на стадии судебного разбирательства уголовного дела! Так, при грамотной работе адвоката потерпевший с обвиняемым могут поменяться местами. Именно это и случилось при рассмотрении в суде уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 3 мая 2013 года в городе Краснодаре.

Материалами уголовного дела было установлено, что водитель З., управляя автомобилем «хендай», двигался по ул. Березанской со стороны ул. Головатого в направлении ул. Промышленной. Дело было ранним утром, в такие периоды суток светофоры работали в «дежурном» — желтом режиме. Без учета работы предупреждающего сигнала светофора на перекрестке улиц Северной и Березанской водитель З. не выполнил требование знака «Уступите дорогу». Это привело к столкновению с автомобилем «инфинити», который ехал по улице Северной. В результате столкновения удар пришелся в заднюю правую дверь «хендай» и автомобиль «инфинити» перевернулся. Находившийся за рулем «инфинити» водитель А. получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого водитель автомобиля «хендай» вину в предъявленном ему обвинении не признал. Он настаивал на том, что второй участник аварии управлял автомобилем, не имея водительских прав, двигался с превышением скорости.

С целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, был проведен следственный эксперимент, в ходе которого к управлению автомашиной «хендай» был допущен сам З. Если бы к делу не был привлечен квалифицированный адвокат, данное нарушение не было бы замечено. Именно адвокатом А. Фирсовым было выявлено нарушение и подано ходатайство о признании недопустимым доказательством протокола следственного эксперимента, так как ни у кого из лиц, участвующих в следственном действии, не должно быть личной заинтересованности в результатах.

В своей речи в суде адвокат Фирсов отметил, что водитель З. проявил преступную небрежность, выразившуюся в том, что при необходимой внимательности и предусмотрительности он должен был и мог предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, однако не предвидел их ввиду грубого нарушения Правил дорожного движения, а именно:

— п. 13.9 Правил дорожного движения РФ, согласно которому на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения;

— п.3.2.4 Правил дорожного движения РФ, согласно которому водитель должен был знать требование знака «Уступите дорогу», водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — по главной.

С помощью квалифицированного юриста, виновность З. была доказана. Суд удовлетворил иск о взыскании материального ущерба, судебных расходов, издержек на оплату юридической помощи адвоката. Даже частично были удовлетворены требования компенсации морального вреда.

Алексей Константинович Фирсов, 1966 года рождения, в коллегии адвокатов с 2005 года (до этого десять лет работал в милиции, имеет пятилетний опыт следственной практики). Награжден почетной грамотой адвокатской палаты Краснодарского края.

Элина БОРИСОВА