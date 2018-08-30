Увечье на производстве: кому положены протезы, путевка и автомобиль?

У постоянной рубрики нашей газеты «Равные возможности», рассказывающей о людях с ограниченными возможностями, появилась подрубрика «Ликбез»: со специалистами разных ведомств «Кубань сегодня» будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с правами и льготами инвалидов. В очередном ее выпуске вместе с Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС) наша газета расскажет о том, какие льготы положены людям, ставшим инвалидами в результате травм на производстве и профессиональных заболеваний: речь пойдет о санаторно-курортном лечении, обеспечении протезами, тростями или колясками и автомобилями.

В санаторий? Сначала — за программой реабилитации

На основании каких документов получившему травму или профзаболевание на производстве предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение и сколько раз в год?

Оплата расходов на медицинскую реабилитацию осуществляется на основании заявления и программы реабилитации пострадавшего (ПРП), которую выдает медико-социальная экспертиза, в соответствии со сроками и периодичностью санаторно-курортного лечения, но не чаще одного раза в год.

Гражданин подал заявление о предоставлении санаторно-курортной путевки. Как узнать номер очереди на получение путевки?

В режиме онлайн на официальном сайте отделения Краснодарского регионального отделения ФСС https://kubanfss.ru, в разделе «Очередь на санаторно-курортное лечение», действует электронная очередь на получение путевок. По номеру СНИЛС можно узнать текущий номер очереди по соответствующему профилю заболевания, а также по телефону филиала отделения ФСС, в который было подано заявление.

Пострадавший в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания желает получить путевку в самостоятельно выбранное им санаторно-курортное учреждение, например санаторий-профилакторий, находящийся по месту жительства, и получить компенсацию за самостоятельно приобретенную им путевку. Возможно ли это?

Отбор санаторно-курортных организаций, оказывающих услуги по медицинской реабилитации застрахованных лиц, осуществляется страховщиком в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Таким образом, застрахованному может быть предоставлена путевка в те санаторно-курортные организации, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по медицинской реабилитации по результатам проведенных процедур закупки.

Получение компенсации за самостоятельно приобретенные путевки не предусмотрено. Зато предусмотрено предоставление пострадавшим путевок в организации, отбор которых осуществляется региональными отделениями ФСС в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Каким образом оплачивается дополнительный отпуск для лечения пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направленных в санатории по путевкам, выделенным ФСС?

Дополнительный отпуск для лечения предоставляется работодателем на основании заявления пострадавшего и копии приказа регионального отделения на выделение ему путевки. Работодатель обязан относить выплаченные суммы на расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уменьшая тем самым подлежащую к перечислению сумму страховых взносов по данному виду страхования.

Возмещаются ли лицу, пострадавшему на производстве, расходы на проезд железнодорожным транспортом в купейных вагонах, в том числе приспособленных для инвалидов-колясочников?

Действующее законодательство не содержит ограничений в части приобретения застрахованным лицом билетов в купейные или другие, в том числе специализированные вагоны и т. д., но устанавливает право страховщика на возмещение указанных расходов только в размере стоимости проезда в общих и плацкартных вагонах (поездов дальнего следования всех категорий и поездов пригородного сообщения).

Возмещаются ли лицу, пострадавшему на производстве, расходы на проезд к месту санаторно-курортного лечения на личном автотранспорте?

Да, такое возмещение возможно. Оплата расходов осуществляется при наличии документов, подтверждающих расходы на горючее, и на основании данных расчета о расстоянии от места жительства до места получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации по норме расхода бензина для автомобиля, принятого для бесплатного или льготного обеспечения инвалидов в РФ.

Возмещаются ли лицу, пострадавшему на производстве, расходы на проезд в санаторий при отклонении от прямого маршрута: заезд на море, к родственникам в другой город и т. д.?

Согласно пункту 45 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286, оплата расходов на проезд застрахованного лица производится при проезде на транспорте междугороднего сообщения по кратчайшему или беспересадочному маршруту.

Лица, пострадавшие на производстве, имеют право добираться к месту лечения и обратно любым удобным способом, но региональное отделение в соответствии с пунктом 46 вышеназванного положения при отклонении от кратчайшего или беспересадочного маршрута имеет право оплатить расходы на проезд в пределах стоимости проезда по кратчайшему или беспересадочному маршруту.

Производится ли оплата расходов на посторонний — специальный медицинский и бытовой уход в период нахождения пострадавшего на производстве на санаторно-курортном лечении?

Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход в период нахождения пострадавшего в период санаторно-курортного лечения не производится.

Будет ли оплачен пострадавшему авиаперелет к месту получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации и обратно?

Оплата расходов на проезд застрахованного лица на воздушном транспорте (экономический класс) производится только при отсутствии железнодорожного сообщения либо при невозможности пользоваться другими видами транспорта согласно медицинскому заключению.

Протезы, коляски, трости: что, где и когда?

Как обеспечиваются лица, пострадавшие на производстве, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации и возможно ли получить компенсацию при самостоятельном их приобретении?

В соответствии с действующим законодательством РФ врачебная комиссия (ВК) лечебного учреждения определяет, в каких протезах, протезно-ортопедических изделиях (ПОИ), технических средствах реабилитации (ТСР) нуждается пострадавший в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Затем учреждение медико-социальной экспертизы разрабатывает программу реабилитации пострадавшего (ПРП) с учетом заключения ВК, в которой указывается, в каких ПОИ и ТСР нуждается пострадавший. Обеспечение застрахованного лица ПОИ и ТСР производится на основании заявления застрахованного лица (его доверенного лица) и в соответствии с ПРП.

Какое количество протезов в год может получить пострадавший вследствие производственной травмы?

Оплачиваются расходы на изготовление для застрахованного лица протезов в соответствии с программой реабилитации пострадавшего. Программа реабилитации оформляется службой медико-социальной экспертизы. Срок пользования протезами верхних и нижних конечностей установлен не менее двух лет.

Какие документы необходимо представить для получения протезно-ортопедических изделий?

Для получения протезно-ортопедической помощи необходимо представить заявление на получение (изготовление) отдельных видов медицинской (социальной) реабилитации, а также оригинал программы реабилитации пострадавшего по установленной форме с определением нуждаемости в данном виде дополнительной медицинской помощи.

Почему получивший увечье или травму на производстве должен проходить ежегодное переосвидетельствование для оформления программы реабилитации пострадавшего?

Программа реабилитации пострадавшего предполагает динамическое наблюдение, оценку эффективности проводимых мероприятий по медицинской и социальной реабилитации и при необходимости внесение в нее изменений, вследствие чего бессрочное установление нуждаемости в отдельных видах реабилитации не представляется возможным.

Какие документы нужны для оплаты дополнительных расходов на обеспечение пострадавших на производстве техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортными путевками?

В случае если рекомендованное ПРП ПОИ или ТСР не может быть выдано или застрахованный купил его самостоятельно и за свой счет, то выплачивается компенсация в размере стоимости ПОИ или ТСР, которое должно быть предоставлено пострадавшему в соответствии с его ПРП. При этом есть максимальный потолок компенсационных выплат: не дороже аналогичного изделия, изготовленного в отобранной в установленном порядке организации. Решение о выплате компенсации принимается ФСС на основании заявления застрахованного или его доверенного лица, ПРП, а также документов, подтверждающих расходы на приобретение.

Можно ли приобрести протезно-ортопедические изделия, например корсет или ортопедическую обувь, за наличный расчет?

В случае, если рекомендованные ПРП ПОИ приобретены пострадавшим на производстве самостоятельно, ему выплачивается компенсация в размере стоимости изделия, которое должно быть предоставлено пострадавшему, но не более стоимости аналогичного изделия по государственным контрактам на основании заявления, кассового и товарного чеков.

Можно ли получить компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации — активную кресло-коляску, трость?

Согласно п. 35 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286, в случае если рекомендованные программой реабилитации пострадавшего ТСР и ПОИ приобретаются застрахованным лицом самостоятельно, за собственный счет, то ему выплачивается компенсация, но не более стоимости аналогичного изделия (средства), изготовленного в отобранной в установленном порядке организации в соответствии с действующим законодательством.

Можно ли получить выплату компенсации расходов на оплату проживания сопровождающего лица в период протезирования пострадавшего на производстве?

Обеспечение лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ПОИ осуществляется на основании ПРП в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286.

Данные нормативные документы не содержат порядок оплаты проживания сопровождающего лица при получении отдельных видов помощи, кроме санаторно-курортного лечения. Следовательно, нет законных оснований для оплаты расходов на проживание сопровождающего лица в период протезирования пострадавшего на производстве.

Хочу, чтобы мне изготовили рекомендованный в ПРП комплект функционально-эстетической одежды на конкретном протезно-ортопедическом предприятии. Такое возможно?

ФСС РФ осуществляет отбор поставщика только в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и при проведении конкурсных и аукционных процедур региональные отделения не имеют право указывать модель, марку, точное наименование закупаемого товара, а также конкретного поставщика. Кроме того, в соответствии со ст. 3 Закона №44-ФЗ участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

При этом пострадавший на производстве вправе самостоятельно выбрать протезное предприятие, где ему будет изготовлен данный комплект одежды, и принести в региональное отделение ФСС документы на выплату компенсации, но не более стоимости аналогичного изделия (средства), изготовленного в отобранной в установленном порядке организации.

В какой срок выплачивается компенсация за самостоятельно приобретенные ТСР?

В случае, если пострадавший на производстве самостоятельно обеспечил себя изделием (средством), рекомендованным ПРП, путем приобретения за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости изделия (средства), которое должно быть предоставлено пострадавшему в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, но не более стоимости аналогичного изделия (средства), изготовленного в отобранной в установленном порядке организации. Решение о выплате компенсации принимается страховщиком в течение десяти дней на основании заявления застрахованного лица (его доверенного лица), программы реабилитации пострадавшего, а также документов, подтверждающих расходы на приобретение изделия (средства).

За рулем

Обеспечиваются ли лица, получившие увечья или пострадавшие на производстве, автомобилями?

Да, обеспечиваются. Их выдает ФСС. Список необходимых документов можно найти на его сайте. Однако претендовать на бесплатный автомобиль можно только в том случае, если инвалид нуждается в нем на основании решения учреждения медико-социальной экспертизы, указанного в ПРП в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Такие автомобили бывают с автоматической коробкой передач?

Да, конечно, при наличии у застрахованного лица соответствующих медицинских показаний для получения транспортного средства и отсутствии противопоказаний к вождению. Нуждаемость определяется на основании решения учреждения медико-социальной экспертизы, оформленного в виде программы реабилитации пострадавшего и заключения врачебной комиссии медицинской организации о допуске к управлению транспортным средством с определенными конструктивными особенностями.

Какой документ подтверждает отсутствие противопоказаний к вождению?

В качестве документа, подтверждающего, что у заявителя нет противопоказаний к вождению, региональное отделение ФСС требует действующее водительское удостоверение, которое является документом, подтверждающим отсутствие как медицинских, так и иных противопоказаний к вождению, а также свидетельствует о том, что автомобиль управляется самим пострадавшим и используется как средство реабилитации.

С какой даты должен исчисляться срок обеспечения пострадавшего на производстве автомобилем: с даты оплаты услуг поставщика или с даты подписания акта приема-передачи?

В соответствии с п. 38 положения от 15.05.2006 №286 «оплата расходов на обеспечение застрахованного лица очередным транспортным средством осуществляется страховщиком по истечении срока эксплуатации предыдущего транспортного средства, расходы на обеспечение которым были оплачены страховщиком, но не чаще одного раза в семь лет, на основании решения бюро медико-социальной экспертизы о наличии у застрахованного лица медицинских показаний для получения транспортного средства и отсутствии противопоказаний к его вождению, установленных в результате переосвидетельствования застрахованного лица».

В соответствии с Законом от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей» сроки эксплуатации исчисляются со дня доставки товара потребителю. А также согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития от 24 мая 2013 года №215н срок пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями исчисляется с даты предоставления их инвалиду, ветерану.

Оплачиваются ли и в каком размере расходы на ремонт автомобиля, выданного пострадавшему на производстве ФСС?

Производится оплата расходов только на капитальный ремонт транспортного средства один раз в течение установленного срока эксплуатации, исчисленного со дня его получения пострадавшим на производстве: это не менее семи лет для автомобилей. Расходы на капитальный ремонт возмещаются по фактической его стоимости, но не более 30 процентов стоимости автомобиля, определяемой исходя из фактически сложившихся цен в соответствующем субъекте РФ на дату проведения ремонта.

Проезд на личном автотранспорте до санаторно-курортного учреждения тоже оплачивается?

Да. Но оплата расходов на проезд на личном автотранспорте осуществляется при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы на горючее, и на основании данных расчета о расстоянии от места жительства до места назначения и норме бензина требуемой марки на 100 км пробега для автомобиля, принятого для бесплатного или льготного обеспечения инвалида в РФ.

Каков порядок оплаты расходов на текущий ремонт автомобиля и горюче-смазочные материалы пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

Он установлен постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Оплата расходов на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные материалы осуществляется путем выплаты пострадавшему на производстве лицу, имеющему транспортное средство и не имеющему противопоказаний к его вождению, ежегодно равными частями ежеквартально денежной компенсации в размере 835 рублей в год.

Справка «Кубани сегодня»

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат: физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со страхователем; осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем; выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, договора авторского заказа, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

К слову

Для сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, на санаторно-курортное лечение работника может направить страхователь (работодатель), если по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров работнику рекомендовано такое лечение.

Для получения разрешения на финансовое обеспечение санаторно-курортного лечения работников страхователь (работодатель) должен обратиться с заявлением в территориальный орган ФСС в срок до 1 августа текущего года. К заявлению должны быть приложены следующие документы: план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году с указанием предупредительных мер; копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия коллективного договора; заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников (далее — заключительный акт); списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте; копия лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников на территории РФ; копии договоров (счетов) на приобретение путевок; калькуляция стоимости путевки.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО