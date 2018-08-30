Краснодарцев приглашают принять участие во Всероссийском экологическом субботнике. Акция «Зеленая Россия» пройдет на территории краевой столицы с 1 по 30 сентября 2018 г. Экологическое мероприятие проводится в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства, которой стартовал 22 августа.

— Ставший уже традиционным субботник по праву можно назвать одним из самых массовых экологических мероприятий в стране. Он проводится для привлечения внимания к проблемам окружающей среды, улучшения экологической обстановки и повышения экологической культуры населения. Планируется, что в экосубботнике на территории города примут участие общественные активисты, экологи, студенты и школьники,— сказал заместитель начальника отдела санитарии и экологии Департамента городского хозяйства и ТЭК городской администрации Олег Шаталов.

В ходе проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» будет проведена уборка территории в парке имени 30-летия Победы и пройдут уходные работы за высаженными деревьями в рамках акции «Лес Победы».

Кроме того, 15 сентября в Краснодаре пройдет еще одна масштабная акция экологической направленности — Всемирный день чистоты «Сделаем», цель которого — объединить общество, власть, СМИ и бизнес в одну команду для очистки территорий от мусора и сохранения чистоты.

Планируется, что в этот день уборка пройдет в 150 странах.