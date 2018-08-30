Буровик — это звучит гордо

ООО «Газпром бурение» — современное предприятие, обладающее мощным производственным потенциалом. Сегодня общество является крупнейшей буровой компанией России, которая не только выполняет объемные заказы по строительству поисковых, геологоразведочных и эксплуатационных скважин, но и воплощает в жизнь масштабные проекты на условиях ЕРС во всех широтах и часовых поясах нашей страны. География присутствия компании охватывает территории от Северного Кавказа, Оренбуржья, Астраханской области до полуострова Ямал и далее до Камчатского полуострова.

В прошлом году ООО «Газпром бурение» исполнилось двадцать лет. Прошедшие два десятилетия были для компании временем динамичного роста, активного развития и внутренних преобразований. Главные итоги присутствия предприятия на рынке буровых работ за эти годы: почти 10 млн метров пробуренных пород и тысячи скважин, законченных строительством, бурением, реконструкцией и капитальным ремонтом.

Южное представительство компании — филиал «Краснодар бурение» — старейшее буровое предприятие России, отметившее накануне свое 74-летие. Филиал выполняет весь комплекс работ по строительству поисково-разведочных и эксплуатационных скважин в Краснодарском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия), Иркутской области, а с 2017 года — и на полуострове Ямал. Предприятие реализует крайне важный для государства проект «Силы Сибири» — осуществляет бурение на Чаяндинском месторождении в Республике Саха, а также на Ковыктинском и Хандинском месторождениях в Иркутской области.

Краснодарский филиал называют «колыбелью бурового дела» в России. Буровики кубанской школы всегда были новаторами и передовиками, продолжают держать марку и сегодня: выполняя серьезные производственные задачи и работая в непростых условиях Восточной Сибири и Крайнего Севера, они служат примером для буровых предприятий других регионов.

Одним из таких ведущих коллективов является буровая бригада мастера Максима Владимировича Пономаренко. Она относительно молодая, но уже прошла непростой, но богатый профессиональный путь. Созданная в 2010 году в Иркутской экспедиции специально для бурения разведочных скважин на Южно-Ковыктинском месторождении, в последующие годы она разбуривала в основном эксплуатационные кусты на Верхнечонском НГКМ, где быстро стала одной из лучших в буровой компании. Среди ключевых показателей — трехкратное сокращение сроков бурения сложных эксплуатационных скважин, которое позволило довести до минимума непроизводительное время. Но настоящий звездный час бригады наступил в 2015 году, когда она перебазировалась на Чаяндинское НГКМ. Тяжелые погодные условия, сложный геологический разрез, катастрофические поглощения и другие трудности в работе на Чаянде только сплотили и закалили буровую бригаду, отточили ее мастерство и профессионализм.

При переходе на кустовое бурение коллектив сразу же начал устанавливать рекорды скорости. На первых же эксплуатационных скважинах ускорение достигало пятнадцати и даже двадцати суток. Постепенно с сокращением проектных сроков строительства скважин ускорения становились меньше, но всё равно почти каждую скважину специалисты бригады заканчивали бурением на несколько дней раньше.

Бригаде М. В. Пономаренко принадлежит несколько рекордов Чаяндинского месторождения. В частности, самая высокая скорость проходки — 580 м в сутки. За рекордные 4,5 часа эти же буровики сумели провести комплексный перевод скважины на буровой раствор «Полиэконол-Флора» при забое 590 м. Для примера: на первых, еще разведочных скважинах смена раствора при плановых 48 осуществлялась за 18—25 часов. В эксплуатации его сократили еще на порядок. Сегодня среднее время составляет около 5—7 часов. Кроме того, производственные показатели передовой бригады стали основой для формирования новых методов организации работы, таких как «бурение на бумаге» и составление проекта лучшей композитной скважины (ЛКС), то есть фактически идеально пробуренной. Сегодня таблицы ЛКС — это основа для совершенствования строительства скважин на Чаянде.

В настоящее время буровая команда М. В. Пономаренко вновь трудится на площадях Верхнечонского месторождения. Коллектив не изменяет себе, решая производственные задачи максимально качественно и с опережением графика.

На вопрос о секрете успеха бригады Максим Владимирович отвечает просто: слаженность действий. Несмотря на то, что состав со временем изменился, костяк был сохранен. Благодаря этому работники понимают друг друга буквально с полувзгляда, поэтому долго объяснять, что делать, здесь не нужно. Действия каждого отработаны, а знаний и опыта достаточно, чтобы не допускать ошибок. При этом специалисты взаимозаменяемы: абсолютно все всегда в курсе текущих дел и готовы подстраховать коллег. «Мы — одна команда, единый организм,— заверяет мастер. — И все успехи, и все неудачи бригады являются общими».

Коллектив М. В. Пономаренко — неоднократный победитель рейтинга «Лучшие из лучших» ООО «Газпром бурение». Тем не менее бригада не останавливается на достигнутом, постоянно ищет пути совершенствования производственного процесса. Как признался мастер, он и его подопечные сегодня готовы к вызову — работе на полуострове Ямал. Не пугают буровиков ни необычные природные условия, ни геологические особенности местности: «Это очень интересный и полезный опыт, который мы хотели бы получить. Надеемся, что когда-нибудь эта наша профессиональная мечта исполнится».

Сам Максим Владимирович неоднократно награждался Почетными грамотами ООО «Газпром бурение», его фотография занесена на Доску почета филиала «Краснодар бурение», а первый заместитель генерального директора компании по управлению проектами Денис Владимирович Тихомиров лично зачислил бурового мастера М. В. Пономаренко в «золотой фонд» ООО «Газпром бурение».

Пресс-служба филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение»