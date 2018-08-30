«Ночь кино»: смотрели все!

Кубань, по данным Фонда кино, вновь стала лидером Всероссийской акции «Ночь кино» по количеству зрителей: год назад в городах и районах региона на бесплатные киносеансы в честь Дня российского кино пришли 240 тысяч зрителей, в этом году — более 290 тысяч человек.

Центральным событием «Ночи кино-2018» в Краснодаре стало театрализованное шествие киногероев по улице Красной, которое стартовало от улицы Чапаева и сделало остановки у Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, у сквера имени Г. К. Жукова и Музыкального театра Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова. Под звуки Кубанского духового оркестра министр культуры региона Виктория Лапина, а также более тысячи работников культуры в костюмах киногероев из всех муниципалитетов края прошли к Пушкинской площади.

Здесь состоялся праздничный концерт, собравший лучшие творческие коллективы Кубани, и прошли бесплатные кинопоказы фильмов, выбранных самим зрителями на сайте акции «Ночь кино-2018». Кубанцы увидели сказку «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, фантастическую ленту «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Танки» Кима Дружинина.

В рамках акции в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына открылась выставка «Синема. За всё тебя благодарю, судьба…», посвященная народной артистке СССР Кларе Лучко (1925—2005). Исполнительница роли казачки Даши Шелест в «Кубанских казаках» Ивана Пырьева много лет поддерживала связь с Курганинском, где снимался фильм. На выставке из фондов Курганинского исторического музея и КГИАМЗ имени Фелицына можно увидеть в том числе личные вещи актрисы, переданные в дар семьей актрисы Курганинску, где в сентябре пройдет уже ХII Кинофестиваль «Казачьи зори над Лабой» ее памяти.

Справка «Кубани сегодня»

Всероссийская акция «Ночь кино», организованная Фондом кино и Министерством культуры РФ, впервые прошла в 2016 году. В 2017 году на Кубани бесплатные киносеансы прошли на 246 экранах в кинозалах, скверах, на площадях и в учреждениях культуры, в этом году — на 327, что на 81 больше, чем прошлом году, и на 118 больше, чем в 2016-м. Всего в рамках «Ночи кино-2018» на Кубани прошло 1765 мероприятий и 1017 киносеансов.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Юрия КОРЧАГИНА