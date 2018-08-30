Зеленый свет технологиям и сортам отечественной селекции

Международный научно-практический форум «Перспективные технологии в агропромышленном комплексе» состоится в Краснодаре 3—7 сентября 2018 г.

Научные достижения в помощь аграриям

Проводит форум Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (до 2017 года — Научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства). Директор ФГБНУ СКФНЦСВВ, доктор экономических наук, профессор, академик РАН Евгений Алексеевич Егоров нашел время в своем плотном рабочем графике и рассказал журналистам о предстоящем событии. Программа форума насыщена важными мероприятиями. Это международная научно-практическая конференция «Перспективные технологии и сортименты в садоводстве, виноградарстве и виноделии», заседания научно-координационного совета программы Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда на период до 2030 года, международного фестиваля «Эксклюзивные вина России „Антицея-2018”», международной научно-практической конференции «Перспективные технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

Рассматриваемые вопросы и направления работы форума

Формирование и ведение устойчивых и высокопродуктивных агроценозов в условиях климатических изменений.

Современные технологии производства посадочного материала плодовых и ягодных культур высших категорий качества.

Экологизированные системы защиты садов и виноградников в условиях изменения климата.

Современные методы сохранения почвенного плодородия.

Способы повышения качества, экологической и пищевой безопасности продукции садоводства и виноградарства.

Современные технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Сотрудники научного центра на встрече с журналистами газеты рассказали о готовящемся форуме.

Перспективные сорта для виноградарства и виноделия на Кубани

В России в последние годы отмечается увеличение спроса на высококачественную винодельческую продукцию, возрос интерес к винному туризму. Современная сортовая политика ориентируется на сорта с высокой конкурентоспособностью на потребительском рынке, которая обеспечивает предприятиям экономическую устойчивость и эффективность производства.

Об этом рассказали заведующий Функциональным научным центром «Виноградарство и виноделие», доктор сельскохозяйственных наук, доцент Валерий Семенович Петров, ведущий научный сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Михаил Иванович Панкин, зав. лабораторией сортоизучения и селекции винограда, канд. биологических наук Елена Тарасовна Ильницкая.

Краснодарский край — ведущий регион промышленного виноградарства в стране, здесь природно-климатические условия благоприятствуют выращиванию высококачественных сортов винограда, способных выдерживать конкуренцию с зарубежной продукцией. В то же время низкие температуры зимой, летние засухи, болезни лозы ограничивают получение стабильных урожаев. Для получения устойчивых урожаев необходимы сорта, адаптированные к нашим природным условиям,— сорта местной селекции.

Такие сорта — это источник оригинальной винопродукции, отражающей колорит региона и почвенно-климатические особенности местности. Именно эти сорта должны выращиваться на Кубани и в регионах, обладающих схожими условиями возделывания культуры. Кроме того, эти сорта могут использоваться в органическом земледелии.

В группу приоритетных вошли новые сорта селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ и его анапского филиала, в том числе: «алькор», «антарис», «гранатовый», «рексави», «курчанский», «дмитрий», «владимир», «достойный», «рислинг АЗОС», «красностоп АЗОС».

Рекомендуемые сорта разных сроков созревания, окрашенные и неокрашенные, для привитой и корнесобственной культуры превосходят аналоги, в том числе западноевропейской селекции, по комплексу хозяйственно ценных и биологических признаков: урожайности, устойчивости к биотическим и абиотическим стрессорам, качеству винограда и винопродукции. По потребительским свойствам они отвечают запросам производства для качественного виноделия.

Сортоориентированная технология винограда «рислинг рейнский»

Виноград обладает индивидуальными биологическими свойствами, характерными для каждого сорта отдельно. Гармонизация факторов среды обитания и биологических особенностей растения в агроценозе является основным условием эффективного производства винограда. Знание биологии растений и их реакции на изменение условий существования позволяет направлять наши усилия на создание агроприемов и оптимизацию технологических регламентов, способные компенсировать недостающие для удовлетворения потребностей растения факторы. Среди этих приемов важное место занимает плотность и схема размещения виноградных кустов при посадке, нагрузка кустов побегами и длина их обрезки. Об этом в беседе с журналистами рассказала старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Татьяна Павловна Павлюкова.

С целью эффективного использования природных ресурсов агротерриторий и биологических особенностей растений винограда, обеспечения агроценотической устойчивости, высокого уровня реализации адаптивного и продукционного потенциалов, улучшения качества винопродукции оптимизированы технологические регламенты сорта «рислинг рейнский», получившего широкое распространение в производственных посадках винограда Краснодарского края.

На основе новых знаний о биологических свойствах сорта «рислинг» разработаны основные регламенты ведения кустов винограда: оптимальная схема размещения кустов — 3,0 × 1,5 м, плотность посадки — 2222 шт./га, продуктивная зона по длине побега — 2—4 междоузлия, что является основанием для оптимизации длины обрезки побегов на четыре глазка. Насаждения винограда сорта «рислинг рейнский» при такой технологии имеют наибольшую хозяйственную продуктивность.

В насаждениях при оптимизации регламентов плотности размещения и схемы посадки кустов, нагрузки кустов побегами, обрезке побегов на четыре глазка урожай винограда превысил отметку 11,31 т/га, сахаронакопление было 18,2 г/100 куб. см, кислотность — 5,86 г/куб. дм, дегустационная оценка винопродукции была наибольшей по сравнению с другими насаждениями и составила 7,9 балла.

Защитить виноград от вредителей

Мониторинговые исследования виноградных агроэкосистем выявили: под влиянием климатических изменений и интенсификации производства происходит ускорение микроэволюционных процессов в популяциях вредных видов, расширение видового состава, усиление агрессивности и возрастание паразитической активности за счет новых приспособительных реакций.

Заведующая научным центром «Защита и биотехнология растений», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Евгения Георгиевна Юрченко рассказала, что ученые садового центра постоянно разрабатывают перспективные технологии управления фитосанитарной устойчивостью винограда.

Полученные в процессе исследований знания о закономерностях формирования биосистем под влиянием современных средовых условий на юге России послужили основой для усовершенствования фитосанитарного контроля. Стратегией разработанных агротехнологий было увеличение сопротивляемости, использование защитных свойств самого растения-хозяина, включение естественных механизмов саморегуляции в агроэкосистемах, смягчение отрицательного воздействия неблагоприятных условий среды на продукционный потенциал винограда. Так, в системы защиты от болезней были введены блоки обработок биологическими фунгицидами, обязательное использование специальных иммуноиндуцирующих программ на основе внекорневых обработок комплексами микроэлементов и биологически активных веществ.

Широкое использование биологических фунгицидов в системах защиты позволило значительно повысить экологическую безопасность винограда и вина, снизив содержание опасных токсических остатков в почве и продукции, улучшив ее качество.

Отходы — в доходы!

Биологическое земледелие в наше время становится осознанной необходимостью и приходит на смену традиционным методам хозяйствования. Об этом журналисты беседовали с главным научным сотрудником, доктором сельскохозяйственных наук, профессором Татьяной Николаевной Воробьевой. Ученые всего мира бьют тревогу: современные сельскохозяйственные агрегаты приводят к нарушению структуры, физико-механического состава почвы, снижению ее биологической активности. Ухудшение почвенной системы, загрязнение ее химикатами нарушают естественный процесс воспроизводства плодородия, а это ведет к снижению продуктивности растений, ухудшает качество выращиваемой продукции.

Основой биоземледелия является применение органического удобрения, в качестве которого для виноградников могут быть применены сидеральные культуры, многолетние травы, специальные микроорганизмы и др.

Исследования, выполненные на виноградниках Тамани, дали положительные результаты. Способы применения биоудобрения учеными центра были запатентованы. Поиск эффективных биоудобрений не прекращается, и в настоящее время подана новая заявка на изобретение по применению отходов виноделия в качестве биоудобрения.

По договору научно-технического сотрудничества ученых со специалистами Агрофирмы «Южная» на виноградниках одного из участков сегодня используются отходы виноделия расположенного вблизи винзавода. Уже после первого цикла внесения биоудобрения получены положительные результаты: достигнуто снижение уплотнения почвы, повышение в почве минеральных элементов питания, значительное снижение токсичных остатков.

После общения с учеными Северо-Кавказского федерального научного центра становится спокойно за состояние наших садов и виноградников. У технологий и сортов отечественной селекции большое будущее.

Элина БОРИСОВА