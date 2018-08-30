Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал обращение Президента РФ к гражданам России

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России. Напомним, глава государства предложил ряд мер для смягчения законопроекта о повышении пенсионного возраста. Как отметил спикер ЗСК, с момента внесения Правительством Российской Федерации в Государственную Думу законопроекта по совершенствованию пенсионной системы страны во всех региональных парламентах, в том числе и в Законодательном Собрании Краснодарского края, велась работа по сбору, анализу и обобщению предложений по этому важному для каждого из нас вопросу.

В ЗСК прошли парламентские слушания, круглые столы, обсуждения на заседаниях комитетов. Концепция изменений и дополнений к законопроекту детально обсуждалась широким кругом: депутатами, профильными министерствами, общественными организациями, представителями партийных фракций, экспертами.

«Звучали разные предложения, в том числе: дополнить внесенный правительством документ пакетом нормативных актов, направленных на защиту прав работников старшего возраста, определить меру ответственности работодателей при приеме или увольнении граждан предпенсионного возраста, сформировать дополнительные гарантии их занятости и социальной защищенности. Очень здорово, что наши предложения совпали с мнением главы государства. И теперь эти инициативы будут воплощены в жизнь», – сказал Юрий Бурлачко. Президент дал поручение регионам сохранить все действующие региональные льготы для женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летия. Спикер ЗСК в этой связи отметил, что на Кубани, например, эти граждане имеют 50-процентную скидку на уплату транспортного налога, а также льготы по земельному налогу и на проезд в общественном транспорте.

«Законодательное Собрание края уже на сентябрьском пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о внесении необходимых изменений в краевые нормативно-правовые акты, направленных на исполнение поручений Президента РФ.

Также парламентарии Кубани восприняли с воодушевлением предложения В.В. Путина снизить пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет, как и идею об уменьшении на три года стажа работы, который позволит мужчинам уходить на заслуженный отдых после 42 лет трудовой деятельности, а женщинам – после 37 лет», – подчеркнул Юрий Бурлачко.