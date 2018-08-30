Владимир Евланов поздравил представителей Союза многодетных семей «Кубанская семья» с 6-летием со дня образования

Депутат Госдумы принял участие в заседании Совета Союза многодетных матерей, который отметил 6-летнюю годовщину со дня образования. Встреча с представителями общественной организации прошла в рамках очередной региональной недели. — Поддержка многодетных семей всегда на особом контроле депутатов Госдумы, действуют федеральные и региональные программы по оказанию помощи таким семьям. Но нерешенных вопросов тоже остается немало. И это очень хорошо, что существует ваша организация, которая помогает тем, кто в этом нуждается. Со своей стороны готов и дальше к совместной работе с вами. В первую очередь — в части проработки на уровне Государственной Думы поправок к действующему федеральному законодательству для решения проблем многодетных семей, — сказал Владимир Евланов. Председатель Союза многодетных семей «Кубанская семья» Светлана Недилько рассказала о работе общественной организации. В числе последних достижений — победа в конкурсе Фонда Президентских грантов 2018 г., благодаря чему многодетные родители Краснодара теперь могут получить юридическую помощь на базе Союза бесплатно. — На данный момент наш Союз — единственная общественная организация в крае, объединяющая многодетные семьи. Сейчас у нас насчитывается уже более 3 тыс. человек. Вместе мы решаем проблемы, проводим массовые мероприятия: спортивные, культурные, развлекательные. Наша цель — возродить исконно кубанские традиции, когда семьи были большими, крепкими и дружными, повысить престиж многодетных семей, — рассказала Светлана Недилько. В ходе заседания обсудили новый закон, который должен закрепить в федеральном законодательстве статус многодетных семей. По мнению представителей Союза, у таких семей должен быть единый юридический статус — сейчас в разных регионах он регламентируется по-разному. По словам Владимира Евланова, депутатам Госдумы еще предстоит изучить практику на местах, чтобы заложить ее в основу единого закона о многодетных семьях. Кураторы работы Союза в округах, присутствовавшие на заседании, озвучили свои вопросы. В частности, они касались предоставления помещений для открытия дополнительных офисов организации, проблем устройства в дошкольные учреждения, организации питания в школах. В завершении встречи Владимир Евланов совместно с представителем благотворительной общественной организации «Инициатива» передал наборы канцтоваров детям-первоклассникам из многодетных семей. Краснодарская городская общественная организация Союз многодетных семей «Кубанская семья» создана в августе 2012 года для оказания разных видов помощи многодетным семьям — юридической, социальной, материальной. Регулярно проводятся мастер-классы и тематические мероприятия. Раз в квартал действует акция «Народный обед», в рамках которой многодетные семьи получают продуктовые наборы.