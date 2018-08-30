В финансовом неблагополучии россияне склонны винить власть

Аналитики социологического центра «Хи-Квадрат» в масштабном исследовании выяснили, как россияне оценивают состоянии экономики страны, работу властей, отвечающих за это направление, и из-за каких факторов в России назревает протест.

– Исследование состояло из двух этапов: мы собрали две фокус-группы с представителями бизнес-сообщества, а также провели телефонный опрос жителей 32 российских городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, – рассказали социологи.

Эксперты отмечают, что негативных оценок становится все больше, а нейтральных и позитивных – все меньше. Если сказать проще, большинство опрошенных ждут еще большего ухудшения материального положения своих семей. Исследователи отдельно выяснили, какие именно экономические события, которые обсуждались в СМИ, больше всего привлекли внимание респондентов.

– Среди негативных факторов за последние три месяца люди называли увеличение пенсионного возраста (64,2%), увеличение цен на бензин (45,2%), ускорение инфляции (31,5%), повышение НДС (21,2%), высокую стоимость кредитных ресурсов (19,6%), усиление процедур налогового администрирования в отношении малого и среднего бизнеса (12,3%), усиление налогового давления на крупный бизнес (8,6%) и попытки налогового администрирования самозанятых (5,2%), – озвучили результаты исследования аналитики «Хи-Квадрат». – Из позитивных факторов опрошенные отметили проведение чемпионата мира по футболу в России (13%) и увеличение промышленного производства в 1 полугодии (4,5%).

То есть всего два позитивных события против восьми негативных. Хотя, конечно, дело не в количестве, а в значимости этих факторов. Понятно, что пенсионная реформа заслонила собой все остальные события, поскольку напрямую касается всех россиян. И хотя она напрямую вроде бы не связана с экономическими событиями, люди понимают, что ее проведение вызвано негативной ситуацией в экономике.

Большинство опрошенных (43,5%) жителей Южного федерального округа сказали, что за последний год материальное положение в их семье ухудшилось; 33% уверены, что оно осталось прежним; только около 7% видят улучшение и 17% затруднились с ответом. Причём в следующем году каких-то сдвигов в позитивную сторону люди видят ещё меньше: 49,5% опрошенных ожидают ухудшения материального благополучия.

– Понятно, что протест у жителей городов назревает именно на фоне финансового неблагополучия, – уверены эксперты «Хи-Квадрата». – То есть, экономика начинает тащить за собой политику. И протест растёт именно из-за экономических факторов.

Рост протеста может сказаться и на явке избирателей. 9 сентября во многих регионах страны пройдут выборы мэров, губернаторов и депутатов законодательных органов, так что влияние протестных настроений власть может ощутить уже через несколько дней.

Отметим, что наибольшим доверием в экономических вопросах обладает президент России. К явным аутсайдерам рейтинга доверия относится Центральный банк России и государственная налоговая служба.