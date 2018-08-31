Срок уплаты имущественных налогов для краснодарцев истекает 1 декабря 2018 г.

Горожан призывают вовремя заплатить транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц.

— Важно понимать, что основная часть средств — земельный и налог на имущество физических лиц — поступает непосредственно в бюджет Краснодара. То есть направляется на реализацию социальных программ и проектов, благоустройство территорий, решение главных вопросов городской жизни. Только в 2017 г. в казну города поступило налогов на имущество в сумме более 2 млрд 569 млн руб. В общем объеме собственных доходов бюджета доля имущественных налогов составляет 17,6 процента,— сказал директор Департамента финансов администрации Краснодара Николай Лебедев.

Как уточнили в Департаменте финансов, срок оплаты налогов за минувший год завершается 1 декабря. В настоящее время ведется рассылка налоговых уведомлений. При этом уведомления по почте с квитанциями получат только те, кто не оформил доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС России. Краснодарцы, уже имеющие доступ к личному кабинету, должны самостоятельно распечатать сформированные квитанции и оплатить их.

В текущем году жители столицы Кубани будут оплачивать налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости недвижимости. Кадастровую стоимость своего имущества можно уточнить на официальном сайте Росреестра в соответствующем разделе. Для этого необходимо ввести кадастровый номер объекта или адрес объекта.

Кроме того, самостоятельно рассчитать налог на имущество физических лиц можно на сайте ФНС России с помощью сервиса «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц». Для этого нужно ввести кадастровый номер и сумму ранее действующего налога инвентаризационной стоимости объекта.

Чтобы оформить доступ в «Личный кабинет налогоплательщика», все желающие могут обратиться в любую из инспекций ФНС России по Краснодару. Это позволит получать информацию об объектах налогообложения, налоговых начислениях, формировать квитанции для оплаты налогов через учреждения кредитно-финансовой системы, оплачивать их в режиме онлайн.

Адреса инспекций ФНС России по Краснодару:

— ИФНС России №1 по г. Краснодару (Западный внутригородской округ) — 350059, ул. Шоссе Нефтяников, 7;

— ИФНС России №2 по г. Краснодару (Центральный внутригородской округ) — 350020, ул. Коммунаров, 235;

— ИФНС России №3 по г. Краснодару (Центральный внутригородской округ) — 350001, ул. Ставропольская, 75/5;

— ИФНС России №4 по г. Краснодару (Прикубанский внутригородской округ) — 350049, ул. Красных Партизан, 122;

— ИФНС России №5 по г. Краснодару (Карасунский внутригородской округ) — 350059, ул. Ялтинская, 33.