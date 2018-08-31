Поддержка социальных проектов — в приоритете

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в ходе рабочего визита посетила школу №37 станицы Старомышастовской, где вместе с заместителем генерального директора АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» Михаиллом Гришанковым передала учебному заведению оборудование для лингафонных кабинетов.

КТК выделил 2,1 млн рублей для школы в Старомышастовской, а также школы №18 станицы Темижбекской Кавказского района и школы №59 хутора Школьного Крымского района.

Анна Минькова осмотрела учреждение, капитально отремонтированное в прошлом году при поддержке КТК, пообщалась с педагогами и учениками. Она поблагодарила консорциум за партнерство и шефство над школами в муниципалитетах, где он работает.

— Атмосфера, в которой учатся дети, важна, но нам нужно сделать так, чтобы у нас была современная система образования и наши дети были конкурентоспособны, могли в будущем найти высокооплачиваемую работу. А знание иностранного языка — один из основных параметров, на которые ориентируется работодатель. Поэтому мы поддержали решение консорциума о закупке лингафонных кабинетов, которые хорошо помогают в изучении языков,— подчеркнула вице-губернатор.

Анна Минькова также отметила, что сегодня в крае строится ряд образовательных учреждений, все они будут оснащены таким оборудованием в соответствии с современными стандартами.

В свою очередь Михаил Гришанков акцентировал, что для КТК поддержка социальных проектов в регионе — одно из приоритетных направлений.

— За последние три года почти миллиард рублей был вложен нами в социальную сферу. Решение о приобретении лингафонных кабинетов направлено на повышение качества образования детей. Для нашей компании работа с краем, вклад в жизнь людей — это важная задача. У нас будет еще немало совместных проектов,— сказал заместитель гендиректора консорциума.

Каждый из переданных комплектов оборудования рассчитан на одновременное обучение 12 учеников и включает компьютер преподавателя со всем специализированным программным обеспечением, наборы телефонно-микрофонных гарнитур, рабочие столы и цифровые пульты учеников. Преподавательский состав всех трех школ предварительно прошел обучение работе с лингафонным программным обеспечением.

Напомним, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев неоднократно отмечал, что не должно быть различий между сельской школой и городской и все дети должны учиться в комфортных условиях. На августовском педсовете глава региона поручил предусмотреть в бюджете дополнительные средства на развитие именно сельских школ. Всего на образование сегодня направляется каждый четвертый рубль бюджета — это 80 млрд рублей в год.