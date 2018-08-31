Охране правопорядка — особое внимание

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда провел совещание по развитию казачества и выполнению поручений главы региона, участие в котором в режиме видеоконференции приняли атаманы ККВ всех уровней, заместители глав муниципалитетов, курирующие казачество.

На совещании были рассмотрены вопросы качества несения государственной службы, участия казаков в охране общественного порядка, подготовки к Дню знаний.

Отдельное внимание уделили развитию экономики районных казачьих обществ, выделению земли и созданию сельхозкооперативов. В войске почти 18 тысяч гектаров земель. Создано 25 сельскохозяйственных казачьих предприятий. На стадии подготовки документации находятся еще три.

В этом году валовый сбор зерна в районных казачьих обществах составил 22810 тонн, средняя урожайность озимой пшеницы — 53 центнера с гектара, озимого ячменя — 46 центнеров с гектара.

Детально в ходе совещания проанализировали достижения районов в вопросе охраны казаками учреждений социальной сферы. Сегодня в 36 муниципалитетах практически все детские сады и школы охраняют представители ККВ.

В связи с предстоящими торжественными школьными линейками в День знаний Николай Долуда призвал атаманов и наставников казачьих классов принять участие в этих мероприятиях. Отдельно атаман войска акцентировал внимание на организации охраны общественного порядка совместными патрулями полиции и казаков вблизи образовательных учреждений.