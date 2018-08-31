В помощь кубанцам

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел совещание по вопросам внедрения системы ГИС ЖКХ в Краснодарском крае. В мероприятии приняли участие руководитель Государственной жилищной инспекции края Диана Трушкова, сотрудники региональных министерств и ведомств, члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе.

Напомним: ГИС ЖКХ — информационный ресурс, с помощью которого жители получают полную и актуальную информацию о своей управляющей организации, о проводимых работах в многоквартирных домах и оказываемых услугах, их стоимости.

С 1 июля прошлого года регистрация в системе стала обязательной для всех поставщиков коммунальных услуг и органов муниципальной власти.

Как отметили в ходе совещания, в системе в полном объеме уже размещены сведения по следующим показателям: организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления, органы государственной власти субъекта, региональный оператор по обращению с ТКО, региональный оператор капитального ремонта, многоквартирные дома, индивидуальные приборы учета.

— Тем не менее не по всем показателям край достиг стопроцентного размещения информации, что влияет на рейтинг среди субъектов РФ по внедрению ГИС ЖКХ,— подчеркнул Анатолий Вороновский.

Согласно плановому показателю на сайте ГИС ЖКХ, на территории Кубани должно быть зарегистрировано 1133927 индивидуальных жилых домов. Сегодня в системе размещена информация по 1039014 домам. Таким образом, необходимо внести данные еще по 94913 жилым домам.

— Мы создали рейтинг муниципалитетов и ежемесячно его актуализируем, проводим мониторинг наполняемости системы, оказываем помощь в регистрации и размещении обязательных сведений. Отстающим районам необходимо активизировать работу по внесению информации в ГИС ЖКХ,— дал поручение главам вице-губернатор.