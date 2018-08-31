Кубань в тройке лидеров

Краснодарский край в тройке лидеров среди российских регионов по количеству учреждений дополнительного образования. Такие данные озвучила в ходе совещания с руководителями образовательных учреждений культуры и искусства региона министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

— Эффективное функционирование наших школ, качество образования, которое получают дети, воспитание в них высокой культуры и нравственности, чувства патриотизма — это приоритетные задачи, решать которые помогает сложившаяся на Кубани система дополнительного и профессионального образования одаренных детей и талантливой молодежи,— сказала Виктория Лапина.

По ее словам, в регионе функционирует 175 учреждений дополнительного образования, причем 92 из них расположены в сельской местности. По развитию сети школ искусств край занимает второе место после Московской области.

Также Виктория Лапина отметила, что в 2017 учебном году число учащихся увеличилось на 2649 человек. В целом за последние пять лет количество детей увеличилось на 6,5 тысячи и составляет сегодня более 72 тысяч человек.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались вопросы выполнения поручений по открытию недостающих отделений школ искусств в населенных пунктах края. В целом по краю в детских музыкальных, художественных школах и детских школах искусств действует 220 учебных площадок. В прошедшем учебном году было открыто пять таких площадок. В новом году планируется открытие еще десяти.

В завершение семинара состоялось награждение лучших работников образовательных учреждений культуры и искусства Кубани.