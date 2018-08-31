Не терять ведущие позиции

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда на расширенной коллегии Министерства физической культуры и спорта региона подчеркнул, что Кубань уже четвертый год признается самой спортивной территорией России и очень важно сохранить эти лидирующие позиции.

Вклад каждого муниципалитета на учете

На коллегии шла речь об итогах работы муниципальных образований по развитию физической культуры и спорта, подготовке спортивного резерва и о развитии спортивной инфраструктуры.

— Краснодарский край успешно справился с поставленными задачами по проведению матчей чемпионата мира по футболу, и наш регион по-прежнему является ведущим в Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Но добиться такого результата — это одно, а удержать высокую планку — совершенно другое,— подчеркнул Николай Долуда. — В настоящее время по итогам 2017 года у нас 48 процентов кубанцев систематически занимается в той или иной степени физкультурой и спортом. Это высокий результат. А по итогам первого полугодия 2018 года — почти 49 процентов. Отмечу Новопокровский, Апшеронский, Кореновский, Белореченский, Славянский районы, где цифра выше 50 процентов. В то же время слабая организация работы по развитию физической культуры и спорта наблюдается в Краснодаре, Горячем Ключе, Усть-Лабинском и Павловском районах.

Отдельно на краевой коллегии говорили о занятости детей в детских спортивных школах. В этом направлении есть куда расти таким муниципальным образованиям, как Краснодар, Усть-Лабинский, Павловский районы, Горячий Ключ. Николай Долуда затронул также тему организации всекубанских турниров на Кубок губернатора по дворовому футболу и стритболу, которые ежегодно проходят во время летних школьных каникул во всех муниципалитетах края. В этом году в них приняли участие 560 тысяч юных кубанцев. Вице-губернатор призвал активнее привлекать детей к участию в турнирах, чтобы максимально реализовать их главный смысл — уберечь детей от пагубного влияния улицы и приобщить к спорту.

К ГТО надо готовиться

Особое внимание на заседании уделили внедрению комплекса ГТО на территории Кубани. На данный момент более 500 тысяч жителей зарегистрировалось на официальном сайте комплекса, чтобы сдать нормативы. Однако если в прошлом году уровень подготовки участников был высоким и 41 процент из них получили знаки разного достоинства, то в этом году результативность снизилась.

— Клубы по месту жительства должны стать местом, где любой желающий может регулярно заниматься спортом и подготовиться к выполнению норм комплекса ГТО,— подчеркнул первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев. — В регионе 55 центров тестирования, 410 мест для сдачи норм.

По итогам первого полугодия этого года край в России занимает шестое место по реализации комплекса ГТО. Лучшими выглядят Геленджик, Северский, Абинский, Отрадненский, Кавказский районы, где и большое количество сдающих нормы комплекса, и самое главное — их выполнивших. Это говорит о системной и налаженной работе в этих муниципальных образованиях. Куда слабее в этом плане выглядят Ленинградский, Брюховецкий, Динской и Темрюкский районы.

Как же увеличить количество желающих сдать нормы ГТО, чтобы были охвачены не только учащиеся девятых — одиннадцатых классов, но и все школьники, а также взрослые? Николай Долуда призвал заместителей глав районов с большей ответственностью подходить к внедрению комплекса ГТО, использовать для этого всю имеющуюся спортивную инфраструктуру. Тем более что сегодня всё больше спорткомплексов открывается в шаговой доступности от жителей станиц и хуторов.

— По поручению губернатора мы укрепляем спортивную материально-техническую базу, приближая объекты к людям по месту жительства. Упор делаем на возведение малобюджетных спортивных объектов в сельских поселениях,— отметил вице-губернатор, добавив, что позиция многих глав муниципальных образований заслуживает одобрения. Они изыскивают финансовые средства на возведение площадок, где можно заниматься, в том числе и воркаутом.

Цыплят по осени — спортсменов по медалям

Говоря о развитии спорта, первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев отметил, что по количеству проводимых соревнований Кубань занимает третье место после Москвы и Казани. Большое количество наград на российских и международных соревнованиях завоевывают представители Краснодарского края.

— Кубанские спортсмены добились высоких результатов на крупных международных и всероссийских соревнованиях, завоевав 18 наград на Сурдлимпийских играх, девять — на всемирной летней Олимпиаде. Наша команда — победитель Кубка по регби и Кубка европейских чемпионов,— уточнил Сергей Мясищев. — Успехи в спорте на счету фигуристов-парников Натальи Забияко и Александра Энберта, пловца Данилы Изотова и других кубанских спортсменов.

В массовом спорте также высокие результаты. На Всероссийских сельских играх сборная Краснодарского края завоевала второе место, по итогам Всероссийской универсиады мы завоевали серебряные медали, уступив лишь команде Москвы. Лидирующие позиции нашего региона по организации физкультурно-спортивной работы — это заслуга всех муниципальных образований Краснодарского края. Есть лидеры и отстающие. Поэтому необходимо понимать, что от слаженной и эффективной работы зависят общие показатели отрасли и в конечном итоге — здоровье всех кубанцев.

На коллегии было озвучено, что по сравнению с прошлым годом в 2018-м больше кубанцев стало заниматься физкультурой и спортом. И перед отраслью региона стоят большие задачи: указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» необходимо до 55 процентов увеличить долю граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Резерв — в спортивных школах

Говоря о финансировании отрасли из муниципальных бюджетов, Сергей Мясищев сказал, что большой объем средств выделяется в Выселковском, Белореченском и Кореновском районах, а также в Новороссийске. В числе отстающих — Апшеронский, Приморско-Ахтарский, Мостовской, Щербиновский районы и Горячий Ключ.

Шла речь на коллегии и о подготовке спортивного резерва. В Краснодарском крае сохранена сеть физкультурно-спортивных организаций, количество которых составляет 270. В первом полугодии этого года в них занималось 196780 человек. И если в одиннадцати муниципалитетах выросло число занимающихся спортом, в 27 показатели остались на прежнем уровне, то в шести — сократилось. В частности, в Армавире и Лабинском районе.

По максимуму использовать наследие чемпионата

Еще одна тема, озвученная на коллегии,— развития спортивной инфраструктуры в регионе. С 2006 года построено более шестисот объектов. В то же время некоторые спортивные площадки уже нуждаются в ремонте: где-то необходимо заменить покрытие, где-то — баскетбольные щиты.

Николай Долуда отметил, что для занятий детей спортом важно использовать тренировочные футбольные площадки, подготовленные к чемпионату мира по футболу. Это готовые стадионы, которые должны быть полностью загружены. Необходимо активно привлекать ребят к занятиям футболом, тем более есть с кого брать пример — с известных и талантливых спортсменов, которые участвовали в недавнем мировом первенстве.

Но в любом случае такие объекты требуют к себе постоянного внимания, они должны находиться в надлежащем состоянии. В частности, есть примеры в Горячем Ключе, Выселковском, Павловском, Крыловском и Темрюкском районах, в Краснодаре, где необходимо привести спортивные площадки в нормальный вид.

Словом, в муниципалитетах необходимо продолжать активную работу по развитию физической культуры и спорта, чтобы не терять завоеванных позиций и Кубани по-прежнему оставаться не только кузницей чемпионов, но и самой спортивной территорией России. Для этого в крае созданы все условия, которые нужно использовать по максимуму, привлекая молодежь и взрослых к занятиям физкультурой и спортом.

Завершилась коллегия Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края награждением заместителей глав муниципалитетов и руководителей органов Управления физической культуры и спорта по итогам IV Летней Спартакиады молодежи Кубани.

Кстати

В Краснодарском крае определен 41 базовый вид спорта, в том числе 26 — это летние олимпийские, три летних неолимпийских, девять зимних олимпийских и три вида среди инвалидов. Соревнования — неотъемлемая часть спортивной подготовки. От кубанских спортсменов ждут высоких результатов, и за счет краевого бюджета в первом полугодии этого года они участвовали в 150 международных соревнованиях, в 421 всероссийском, в 68 региональных соревнованиях, а также в 173 тренировочных сборах. Спортсмены из муниципальных образований стабильно входят в составы сборных страны по различным видам спорта. По итогам прошлого года их количество было 1175, завоевано 2143 медали. В этом году наибольшее количество наград завоевали спортсмены Краснодара, Сочи, Армавира, Анапы, Брюховецкого и Динского районов. В то же время ни одной медали краю не принесли представители Абинского, Калининского, Новопокровского и Успенского районов.

Одним из приоритетов является вовлечение в спорт детей с ограниченными возможностями здоровья. В лидерах Крыловской, Ейский, Кавказский, Тихорецкий, Славянский районы и Новороссийск. А вот в Павловском и Староминском районах проводится довольно слабая работа в этом направлении. И здесь многое зависит от позиции органов управлений физической культуры и спорта на местах. Ведь образ жизни — фактор, определяющий здоровье населения.

Михаил МУСАЕВ

Николай Долуда: «Четыре года подряд, включая 2017-й, Краснодарский край занимает ведущие позиции в России, становясь лучшим регионом по развитию физической культуры и спорта. Но добиться такого результата — это одно, а удержать эту высокую планку — совершенно другое, и для этого необходимо вести кропотливую, системную работу».

Сергей Мясищев: «Лидирующие позиции Кубани по организации физкультурно-спортивной работы — заслуга всех муниципалитетов. Есть лидеры и отстающие, поэтому необходимо понимать, что от слаженной и эффективной работы зависят общие показатели отрасли и в конечном итоге здоровье всех кубанцев».

Перед отраслью физической культуры и спорта региона стоит стратегическая задача: до 2024 года увеличить до 55 процентов долю граждан, занимающихся физкультурой и спортом.