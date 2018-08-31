День знаний: готовность номер один

Ранцы и рюкзаки, учебники, тетради и прописи, школьная и спортивная формы куплены: до нового 1 сентября остаются считанные дни. О том, как школы нашего региона готовятся к новому учебному году-2018—2019, «Кубани сегодня» рассказала начальник Управления общего образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Мясищева.

Пять школьных новоселий

— Елена Валерьевна, как ведется подготовка школ к новому учебному году: сколько средств на эти цели выделено из краевого бюджета? Какие виды работ выполнены?

— В этом году в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» проводится большой спектр мероприятий: капитальный ремонт и реконструкция школ, строительство пристроек к детским садам, ремонт школьных спортивных залов и пр. Так, на проведение капремонта и реконструкции шестнадцати школ в девяти муниципальных образований Кубани для создания 1,2 тысячи дополнительных мест из краевого бюджета предусмотрено 125 млн рублей.

Также возведено шесть пристроек к детским садам в городе Краснодаре на 240 мест, из них сорок — для детей до трех лет. До конца года планируется завершить строительство еще шести пристроек в муниципальных образованиях Краснодарского края с созданием 260 дополнительных мест, в том числе — 230 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. На эти цели из краевого бюджета предусмотрено еще 90 млн рублей.

Завершен капитальный ремонт спортивных залов в 35 школах края, в том числе 25 — расположенных в сельской местности. На эти цели предусмотрены средства в объеме 22,8 млн рублей из федерального бюджета и 53,0 млн рублей — из краевого бюджета.

— Отметят ли кубанские школьники в День первого звонка новоселья — сколько школ впервые откроют двери? Сколько средств на них затрачено?

— Первого сентября в крае свои двери распахнут пять новых школ. На их строительство в этом году из краевого бюджета выделено более 2,8 млрд рублей. Это две новые школы в Краснодаре: школа на тысячу мест на хуторе Ленина и школа на 1,55 тысячи мест по ул. Героя Яцкова — одна из самых комфортных и современных в городе. В здании есть столовая на 582 места, спортивный и тренажерный залы, библиотека, специализированные кабинеты, медпункт и актовый зал на 592 посадочных места, оборудованный по принципу концертного.

Также впервые примет первых учеников блок начальных классов школы в ст. Северской Северского района на 400 мест, школа на 400 мест в селе Тенгинка Туапсинского района и блок начальных классов на 400 мест школы в поселке Совет-Квадже Сочи. Таким образом, к новому учебному году в этих учреждениях образования создано 3,75 тысячи новых мест.

Школы построены в рамках государственных программ Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». Отмечу, что в прошлом году на Кубани впервые за последние годы открылись новые образовательные учреждения — всего было построено десять зданий, в том числе при помощи федерального бюджета. Благодаря строительству новых школ мы планируем в ближайшие годы отказаться от второй смены в школах, выполнив майские указы президента России Владимира Путина.

— Когда будет проводиться проверка готовности школ к новому учебному году? Включает ли она оценку их безопасности?

— В нынешнем году к приемке межведомственной комиссией к 2018—2019-му учебному году было представлено 2993 образовательные организации, в том числе 1215 школ. Приемная кампания 2018 года началась еще 2 июля этого года и на сегодняшний день завершена: все образовательные организации Краснодарского края, представленные к приемке, приняты к новому учебному году.

Особое внимание при подготовке школ к новому учебному году уделялось мерам противопожарной безопасности. Все школы оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения, они ограждены по периметру и освещаются в темное время суток. Еще 236 учебных заведений оснащено рамками металлодетекторов. По поручению губернатора 72 процента школ Кубани обеспечено специализированной охраной, более 90 процентов из них охраняют профессиональные казачьи организации.

Больше классов, автобусов и учебников

— Экономическая привлекательность и комфортные условия жизни привели в последние годы к росту числа переезжающих в наш регион, что привело к переполнению начальных классов и детских садов, например в Краснодаре. Что делается для разрешения этой ситуации?

— До конца года в Краснодаре в рамках мероприятий подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» на территории гимназии №23 и школы №81 будут введены в эксплуатацию блоки начальных классов на 400 мест каждая со спортивными и актовыми залами, пищеблоками и столовыми.

Кроме того, на территории муниципального образования город Краснодар ведется строительство еще трех школ, которое планируется завершить в 2019 году: школа на 1,1 тысячу мест по ул. им. М. Цветаевой, школа на 1,1 тысячу мест по ул. Красных Партизан, школа на 1,55 тысячи мест по ул. Героя Аверкиева.

Также планируется начать строительство двух блоков начальных классов: на территории школы №46 на 400 мест и на территории школы №87 на 300 мест. Кроме того, в рамках государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2019 году запланировано приобретение школы на 1,55 тысячи мест по ул. имени Н. Байбакова и начало строительства блока начальных классов на 300 мест на территории гимназии №92.

— Еще десять лет назад сельским школам, где ученики порой едут на занятия за 20—30 километров, не хватало школьных автобусов. Как сегодня обстоят дела?

— Парк школьных автобусов, задействованных в подвозе более 54 тысяч учащихся к общеобразовательным организациям на уроки и обратно, сегодня составляет 1036 транспортных единиц и постоянно поэтапно обновляется. В этом году в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» планируется приобрести 233 школьных автобуса для 37 муниципальных образовательных организаций Краснодарского края. Из средств краевого бюджета на эти цели предусмотрено 253 млн рублей.

— Насколько кубанские школы укомплектованы учебниками?

— На сто процентов. На эти цели выделено более 689,9 млн рублей, закуплено более 1,5 млн учебников. В связи с ростом числа учеников и ввода в эксплуатацию новых школ с 1 сентября этого года министерством на приобретение книг направлено дополнительно 66,7 млн рублей по заявкам 25 муниципалитетов.

Обучение должно быть комфортным

— Кубанское общее образование одним из первых в стране стало носить ярко выраженный инновационный характер — эта тенденция сохраняется?

— Безусловно. Достаточно сказать, что три кубанские школы в июле победили в грантовом конкурсе Министерства образования и науки РФ на предоставление в этом году субсидий на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования подпрограммы «Совершенствование управления системы образования государственной программы РФ „Развитие образования”» по пяти направлениям. В конкурсе участвовали 29 образовательных учреждений из 15 муниципальных образований Краснодарского края.

По итогам конкурса три образовательные организации Кубани стали победителями: это гимназия №15 имени Н. Белоусова и Центр дополнительного образования «Хоста» из Сочи, средняя школа №5 станицы Старовеличковской Калининского района. Каждая из них получит гранты из федерального и краевого бюджетов, которые будут направлены на создание системного комплекса алгоритмов управления школой в условиях современной информационной среды, использование мобильных технологий на уроках в образовательных целях и развитие модели разновозрастного образования.

— О чем шла речь на традиционном августовском совещании педагогической общественности Кубани?

— Еще в середине августа министр образования Кубани Елена Воробьева провела совещание в режиме видеоселектора с руководителями муниципальных органов управления образованием. Были рассмотрены вопросы по подготовке школ к полноценной их работе в новом учебном году, по проведению августовских педагогических совещаний. Елена Викторовна поручила уделить особое внимание вопросам безопасного и комфортного пребывания обучающихся в школах.

На августовском педсовете, который прошел в Краснодаре 27 августа, поставлены задачи перед отраслью на наступающий учебный год, обозначены ее успехи и болевые точки.

— Первый урок в День знаний всегда посвящен важной дате. О чем расскажут школьникам 1 сентября?

— Первого сентября в школах мальчишек и девчонок ждет урок мужества: его посвятят 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ — великим и знаковым для нашей малой родины датам. Недаром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который является председателем оргкомитета «Победа» по организации торжеств в честь 75-летия освобождения края от фашистов, назвал эту дату как «наш, кубанский День Победы».

Цифры и факты

Более 1,5 миллиарда рублей на подготовку 2993 школ, детских садов и других учреждений образования к новому учебному году выделено в этом году из краевого бюджета. Эти средства направлены на ремонт зданий, приобретение школьных автобусов, учебников, мероприятия по обеспечению безопасности и пр.

Около 650 тысяч учеников, что на 20 тысяч детей больше, чем год назад, в том числе за счет переехавших из других регионов страны, примут школы Кубани в этом году, среди них первоклассников — более 70 тысяч.

Более тысячи школьных автобусов доставляют на уроки и домой свыше 54 тысяч учеников. В этом году в муниципалитеты Кубани будет передано еще 233 новых школьных автобуса.

Цитата в тему

Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края:

— В этом году из краевого бюджета на подготовку школ к новому учебному году — капремонт, приобретение автобусов, учебников выделено на 200 млн рублей больше, чем год назад. И, конечно, вкладывая такие средства, мы должны быть уверены, что детям в школах будет комфортно и безопасно — такую задачу перед нами поставил губернатор.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО