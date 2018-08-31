Увечье на производстве: лечение и лекарства

У постоянной рубрики нашей газеты «Равные возможности», рассказывающей о людях с ограниченными возможностями, появилась подрубрика «Ликбез»: со специалистами разных ведомств «Кубань сегодня» будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с правами и льготами инвалидов. В очередном ее выпуске вместе с Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (ФСС) наша газета рассказывает о том, какие льготы положены людям, ставшим инвалидами в результате травм на производстве и профессиональных заболеваний: речь пойдет о возмещении потраченных на лечение и лекарства средств.

Показания к лечению

Как оплачивается лечение пострадавшего в результате тяжелого несчастного случая, связанного с производством, и в каких случаях?

Оплата расходов на лечение застрахованного лица осуществляется на основании заключаемого территориальным органом ФСС с медицинской организацией (медицинскими организациями) договора об оплате лечения застрахованного лица:

а) при оказании стационарной медицинской помощи (в том числе высокотехнологичной специализированной медицинской помощи) при лечении последствий тяжелых несчастных случаев на производстве;

б) оказании амбулаторно-поликлинической помощи, предоставляемой после оказания стационарной помощи либо медицинской реабилитации, как в поликлинике, так и на дому, а также в дневных стационарах;

в) осуществлении медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, после оказания стационарной либо амбулаторно-поликлинической помощи в период временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты трудоспособности.

Каков порядок принятия решения об оплате лечения прямых последствий тяжелых несчастных случаев на производстве?

Решение об оплате расходов на лечение застрахованного лица принимается страховщиком на основании представляемых страхователем извещения о тяжелом несчастном случае на производстве, акта о расследовании тяжелого несчастного случая на производстве с документами и материалами расследования, медицинского заключения о характере и степени тяжести повреждения здоровья застрахованного лица, лицензии на осуществление медицинской деятельности и осуществляющего лечение застрахованного лица. Указанное решение принимается страховщиком в течение трех дней с даты поступления необходимых документов.

Производится ли оплата лечения пострадавшего в результате тяжелого несчастного случая, если случай произошел за пределами РФ и там же оказывалась медицинская помощь?

Оплата лечения застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве производится медицинскому учреждению, оказывающему медицинские услуги на территории РФ.

Можно ли вернуть затраты?

Как можно вернуть деньги, потраченные на оплату лекарств?

Оплата расходов на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода осуществляется страховщиком в соответствии с программой реабилитации пострадавшего путем выплаты соответствующих денежных сумм застрахованному лицу по мере приобретения им лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода на основании рецептов, товарных и кассовых чеков аптечных учреждений. Программа реабилитации пострадавшего оформляется специалистами бюро медико-социальной экспертизы на основании заключения врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения.

Какие документы необходимо предоставить в ФСС для возмещения расходов на приобретение лекарств, рекомендованных программой реабилитации пострадавшего?

Оплата расходов на приобретение лекарств осуществляется застрахованному лицу по мере приобретения им лекарств на основании рецептов или копий рецептов, если они подлежат изъятию, товарных и (или) кассовых чеков либо иных подтверждающих оплату документов, выданных аптечными организациями, медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Вышеперечисленные документы прикладываются к заявлению, подаваемому в ФСС. В случае приобретения медикаментов, не рекомендованных программой реабилитации пострадавшего, компенсация не выплачивается.

Какие документы должен представить пострадавший от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания для получения компенсации за самостоятельно приобретенные лекарственные средства?

Оплата расходов на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода осуществляется страховщиком в соответствии с программой реабилитации пострадавшего путем выплаты соответствующих денежных сумм застрахованному лицу по мере приобретения им лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода.

Пострадавший должен предоставить рецепты или копии рецептов, если они подлежат изъятию, товарные и (или) кассовые чеки либо иные подтверждающие оплату товаров документы, выданные аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. Вместе с заявлением они подаются в ФСС.

Приобретено лекарство импортного производства — в каком размере выплатят компенсацию?

В случае приобретения лекарственных препаратов из числа включенных в ежегодно утверждаемый Правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов оплата расходов на их приобретение осуществляется по розничным ценам, уровень которых не превышает сумму фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственных препаратов и не превышающей зарегистрированной предельной отпускной цены, и размер оптовой надбавки и размер розничной надбавки, не превышающие соответственно размера предельной оптовой надбавки и размера предельной розничной надбавки, установленных в субъекте РФ, где проживает пострадавший на производстве.

Оплата расходов на приобретение иных лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода, рекомендованных в программе реабилитации пострадавшего, осуществляется по розничным ценам в пределах стоимости лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода отечественных производителей (при отсутствии отечественных аналогов — по розничным ценам на лекарства зарубежных производителей).

Расходы больше: что делать?

Как будут оплачены расходы на приобретение медикаментов, если они куплены за пределами субъекта РФ, где пострадавший получает страховое обеспечение?

Согласно п. 22 постановления Правительства РФ от 15.05.2006 года №286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в следствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» оплата расходов на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения осуществляется региональным отделением ФСС в соответствии с программой реабилитации пострадавшего путем выплаты денежных средств по мере приобретения лекарств на основании рецептов товарных и кассовых чеков, выданных организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность без ограничения их территориальной принадлежности к региону РФ. Дата приобретения лекарственных препаратов и платежные документы должны соответствовать сроку действия программы реабилитации.

Суммы, выплаченные в качестве компенсации за приобретенные лекарства в соответствии с рекомендациями программы реабилитации пострадавшего меньше, чем фактические расходы на приобретение лекарственных средств. Что делать?

Ограничения по определению стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода, расходы на приобретение которых компенсируются страховщиком, предусмотрены пунктом 23 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 года №286.

Оплата расходов на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода осуществляется по розничным ценам в пределах стоимости лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода отечественных производителей (при отсутствии отечественных аналогов — по розничным ценам на лекарства зарубежных производителей).

В случае приобретения лекарственных препаратов из числа включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов оплата расходов на их приобретение осуществляется по розничным ценам, уровень которых не превышает сумму фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственных препаратов и не превышающей зарегистрированной предельной отпускной цены, и размер оптовой надбавки и (или) размер розничной надбавки, не превышающие соответственно размера предельной оптовой надбавки и (или) размера предельной розничной надбавки, установленных в субъекте Российской Федерации.

К слову

Работодатель-страхователь (юридические и физические лица) может использовать средства ФСС на проведение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Обязательное условие: он должен своевременно уплачивать страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Объем средств на финансовое обеспечение предупредительных мер не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном году.

Чтобы получить разрешение на проведение предупредительных мер за счет средств ФСС, страхователю необходимо обратиться в территориальный орган фонда по месту регистрации с заявлением до 1 августа текущего года. К заявлению прилагается: план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году; копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда; копия (выписка из) коллективного договора; комплект документов (копии документов), обосновывающих необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, включенных страхователем в план финансового обеспечения предупредительных мер.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО