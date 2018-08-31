Дорогой мой пандус

Во-первых, мы знаем, что дорого всё, что редко. Так вот пандусы в Краснодаре еще довольно редки. А во-вторых, надо, чтобы их стало как можно больше. Потому что от их наличия или, как сказал один остроумный фельетонист, наличия отсутствия таковых зависит жизнь многих жителей Краснодара с ограниченными возможностями.

Я проходил мимо торгового центра «Дружба», что на улице Атарбекова. Обратил внимание на инвалида в мотоколяске, который уныло стоял у пандуса, специально сделанного для въезда и выезда из магазина инвалидов.

— Я могу вам чем-то помочь? — спросил я мужчину в коляске.

— Хотел заехать в магазин да боюсь.

— Чего?

— Пандус всем хорош. Широкий, съезд достаточно пологий, можно практически въехать и выехать.

— Так в чем же дело? Почему вы не въезжаете? — спросил я.

— Пандус всем хорош, кроме одного. У него нет перил. Сэкономили, наверное, на перилах. А нам, инвалидам, без перил въезжать опасно. Можно запросто свалиться. Я, например, не решаюсь. Сделали пандус, скорее всего, для галочки. А о перилах не подумали. Или не захотели. А магазин хороший: много чего реализуется.

— Давайте я вам помогу,— предложил я.

— Помочь, конечно, можно. Но я же не могу каждый раз стоять и ждать, что кто-то мне поможет. Да я и не хочу, чтобы мне каждый раз помогали. Это лишний раз напоминает, что я не как все. А я хочу как раз быть как все. Хочу чувствовать себя нормальным человеком, а не инвалидом. Только что в одном из многоквартирных домов начали делать на ступенях перила. Здоровые люди хотят, чтобы на ступенях были перила,— нам, колясочникам, тем более. Увы, в большинстве многоквартирных домов на улице Атарбекова въездов в дома для колясочников нет. Этот значит, что инвалид-колясочник привязан к своему этажу. Сиди в квартире, не имея возможности спуститься во двор, чтобы подышать свежим воздухом, посидеть на скамеечке, послушать, как поют в кронах деревьев дрозды или как поет ветер. Обсудить с такими же пенсионерами или инвалидами последние новости, съездить по необходимости в аптеку или магазин. Самому, без всякой помощи. Да мало ли куда надо съездить! У колясочников, благодаря Краснодарскому региональному отделению Фонда социального страхования, эти средства передвижения есть. Но на них не съедешь с третьего или пятого этажа или даже с первого, если нет парапета. Вот и чувствуешь себя как птица в клетке. К сожалению, эта проблема пока в нашем городе далеко не решена. Я понимаю, что быстро ее не решить. Но надо когда-то начинать. А пока в первую очередь построить парапеты в присутственных, социальных и прочих общественных учреждениях, объектах здравоохранения, больших магазинах и прочих подобных местах, куда бы мы, инвалиды-колясочники, могли обращаться без особых проблем. Пока здесь не всё благополучно. Пройдите хотя бы по улице Атарбекова, посмотрите глазами инвалида-колясочника на улицу — и вы убедитесь, как мало возможностей у таких, как я, людей с ограниченными возможностями, попасть куда-либо.

Я внял предложению инвалида и отправился пешком по главной улице Прикубанского округа.

Начал с администрации округа. Здесь высокие ступени и сделать парапет при всём желании, очень непросто. Тем не менее администрация округа, как мне кажется, нашла оригинальный выход. Прямо у входа в административное здание установили подъемник. И у инвалидов с больными ногами или инвалидов-колясочников теперь нет никаких проблем попасть к высокому начальству округа или в какой-либо отдел.

Должен сказать, что в целом ощущение о наличии на улице Атарбекова парапетов в общественных зданиях неплохое. Видно, что соответствующая работа здесь проводится. Так, у Российского банка, прямо напротив администрации Прикубанского округа, имеется великолепный парапет. Пологий, широкий, и, что немаловажно, с Воровского, с одной стороны улицы, сделали съезд для инвалидов и для мамаш с колясками для малышей, а с другой стороны сделать съезд, видимо, забыли. Ну, ладно, мамаши — здоровые молодые люди, перенесут коляску через бордюр, а что делать мне и таким, как я? Выход один: искать объезд. И ищем. Другого пути нет. А ведь улица Атарбекова — главная в Прикубанском округе. К тому же в ее конце находится цветочный и овощной рынок, а также популярная ярмарка сельхозпродукции, куда по выходным за свежими овощами, мясными продуктами и многим другим приходят, приезжают тысячи людей. Да и когда ярмарка не работает и функционирует один рынок, всё равно сюда по выходным устремляются сотни, если не тысячи горожан.

В их числе и инвалиды-колясочники. И дорога для них превращается в ребус: где и как объехать места, где забыли сделать съезды? А таких мест на улице Атарбекова немало. О пандусах особая речь. На главной улице округа только у Росбанка сделан пандус по всем правилам: пологий, широкий и с перилами по обеим сторонам. Попасть в банк колясочнику — никаких проблем. Вот бы так у всех учреждений, общественных мест округа!

— Когда еду на рынок со стороны улицы Герцена,— рассказывает инвалид-колясочник Александр Якушев,— я держу в памяти, где и куда свернуть во дворы, чтобы миновать бордюры на улице и попасть на Прикубанский рынок, что на Атарбекова, 1. Не так давно как будто взялись за пандусы. Стали делать съезды на дорогах у некоторых общественных учреждений. А потом как-то компания незаметно сошла на нет. И напрасно. Ведь мы, колясочники, никуда не делись. Мы и так ограничены в своих возможностях, многие из которых можно решить. Речь, конечно же, о пандусах. Нам, инвалидам, часто приходится обращаться в аптеки. Так вот, на улице Атарбекова пандусы есть только у муниципальных аптек. А частники это требование игнорируют. К ним колясочникам не попасть. Моя жена тоже инвалид, тоже на коляске. И для нас этот вопрос жизненный. Я инвалид давний — уже почти сорок лет. Молодым парнем работал монтажником-высотником. Объездил, считай, весь край. А потом попал в производственную аварию, был обездвижен. В клетке квартиры я бы давно загнулся. Спасибо Краснодарскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации. Меняю уже четвертую мотоколяску. Если бы не соцстрах, я, наверное, уже бы и не жил. Для меня коляска — мои ноги. Благодаря коляске я чувствую себя человеком. Могу поехать в парк, на цветочный рынок, полюбоваться цветами на цветочном рынке. На овощном рынке съесть горячий, с пылу с жару чебурек и запить томатным соком ли соком груши-дички. Для меня это праздник. Для обычных здоровых людей это повседневность. Я хочу тоже повседневности. А не исключительности оказаться на улице, в магазине, на стадионе. Я тоже не лишен обычных человеческих радостей. Но лишен возможности осуществить свои в общем-то рядовые желания. Но для того, чтобы опасть на стадион, надо до него доехать в троллейбусе, трамвае или автобусе, которые для этого чаще всего не приспособлены. Я не могу въехать в салон из-за разницы в высоте остановки и пола салона. Я не могу с женой позволить себе съездить в театр — ни в драматический, ни в музыкальный. Ни в том, ни в другом нет пандусов. Только широкие и высокие парадные лестницы. Почему? Нас, колясочников, достаточно много в столице Кубани. Почему же заботу о нас сводят к минимуму: пенсии и коляске. А у меня еще есть желания жить как все. Чувствовать как все. А я ограничен в своих желаниях отсутствием пандусов.

Ладно, не буду о театре. На улице Атарбекова, 5, находится магазин «Магнит», где я мог бы приобретать продукты питания. Пандус в магазине был отличный. Но как-то в нем затеяли ремонт. И посередине пандуса зачем-то сделали ступеньки — посчитали, что так красивей. Конечно, о красоте надо думать. Но надо было посоветоваться, может быть, и с колясочниками. В результате коляска по такому пандусу не проходит. Я обращался к директору Евгении Петровой с просьбой вернуть пандус в первоначальное состояние. А пока пандус стал для колясочников непреодолимым препятствием.

Директор магазина — молодая энергичная женщина Евгения Анатольевна рассказала, что к магазину вообще не было подъезда. По жалобе Якушева пандус сделали. Осталось изменить пандус у непосредственного въезда в магазин. Подана заявка в инженерную часть головного офиса два месяца назад — магазин ждет решения.

У входа в здание Почты России на Атарбекова низкие ступеньки и сделать пандус практически ничего не стоит — было бы желание. Но пандуса нет. И инвалиду-колясочнику отправить письмо, дать телеграмму, выписать газету без посторонней помощи невозможно.

На углу улиц Атарбекова и Тургенева находится сквер Фестивальный — любимое место отдыха детей. Несколько лет назад здесь оборудовали целый детский городок. И дети оценили эту заботу о них. Теперь здесь в любое время года можно увидеть счастливые рожицы детворы и терпеливо ждущих, когда дети наиграются, мамаш. Сквер Фестивальный — настоящая детская столица. Большинство детей прекрасно знают друг друга, учатся общению и играм в коллективе, взаимопониманию, умению уважать чужое мнение и желание. Сквер — место уроков жить в социуме. Здесь есть и различные спортивные снаряды, воспитывающие у детей смелость и смекалку, самостоятельность в принятии решений. Здесь же, в сквере, работает фонтан, цветут розы. Опять же воспитание красотой умения беречь ее.

У сквера один недостаток, о котором говорят молодые матери и бабушки: сквер разделен на две половины дорогой, ведущей к подвальным магазинам универмага «Фестивальный». Так вот переход через проезд только ступенчатый. Чтобы с колясками попасть на другую сторону сквера, нужно спуститься до улицы Тургенева: там есть переход. Почему бы такой же переход не сделать в центре сквера? За это были бы благодарны сотни мам и малышей, посещающих сквер.

Как тут не вспомнить встречу московских читателей с известной в мире русскоязычной писательницей в Америке Ниной Берберовой! Писательница говорила о любви к России, к родному русскому языку, великой русской литературе и культуре. Один из читателей задал вопрос: «А почему бы вам не переехать в Москву, в Россию?» Нина Берберова ответила: «Я человек преклонного возраста. Здесь я просто не выживу. В Америке я позвоню — и мне доставят лекарства, продукты. В любой момент дня и ночи по моему вызову приедет врач. У вас это невозможно. Или вот что еще. В Америке транспорт, учреждения, весь сервис приспособлены для въезда в них инвалидов-колясочников. Инвалиды не чувствуют себя ущемленными ни в чем. Они могут при желании работать. И на работу доберутся без проблем. А в Москве мне, человеку далеко не молодому, передвигаться — большая проблема».

Берберова была в Москве в девяностые годы минувшего века. С тех пор в нашей стране многое изменилось. В том числе внимательней стали относиться к нуждам инвалидов. Больше в обществе стало понимания, что инвалиды уже обижены судьбой, став инвалидами. Зачем же мы еще добавляем им проблем?

Вот уже не первый год при утверждении планов строительства общественных зданий, магазинов, аптек и других объектов здравоохранения обязательно предусматривается строительство пандусов для инвалидов. Это хорошо. Но ведь существует много старых домов, в том числе присутственных мест, куда доступ инвалидов с ограниченными возможностями затруднен.

Нередко на улице Атарбекова пандусы на переходах есть. Но почему-то они не на уровне с дорогой, а выше на пять и больше сантиметров. Молодые матери с колясками научились их преодолевать, приподнимая коляску с малышом. А как быть инвалиду-колясочнику? У входа в аптечный ларек у аптечного склада на пандус уложили два коротких рельса. Подъем небольшой, но крутой. На коляске не въехать. К тому же, если инвалид исхитрится все-таки въехать, он тут же упрется в дверь и открыть ее просто не сможет. Нужно, чтобы инвалиды-колясочники имели возможность переезжать любой перекресток без проблем.

Читатели могут спросить, почему в данном материале речь идет только об улице Атарбекова. Такие же проблемы есть и в других местах столицы Кубани. Во-первых, мы хотели повести не общий разговор на заданную тему, а поговорить конкретно о том, где именно есть и где нет на главной улице Прикубанского округа пандусы и переходы для инвалидов-колясочников. И увидеть проблемы инвалидов их глазами. Мы только начинаем. И расскажем обязательно об острых проблемах с пандусами в других округах Краснодара. Тем более мы пока вели разговор только о передвижении инвалидов-колясочников на одной из улиц города. Но ведь этим не ограничиваются проблемы инвалидов, в том числе колясочников, в столице Кубани. Приглашаем к активному разговору инвалидов и всех, от кого зависит нормальная жизнь людей с ограниченными возможностями.

Виктор БОГДАНОВ