Закрылась смена «Хрустальные звездочки-2018»

В ВДЦ «Орленок» состоялась торжественная линейка закрытия тематической смены Федеральной службы судебных приставов «Хрустальные звездочки». Более ста ребят, завоевавших бесплатные путевки на Черноморское побережье победами в творческом конкурсе ФССП России, выстроились на Звездной площади «Орленка».

Талантливые дети работников государственных структур и ведомств, съехавшиеся на смену «Хрустальные звездочки» из 36 регионов Российской Федерации, две недели шлифовали свое мастерство под руководством членов жюри – музыкантов, композиторов, аранжировщиков, певцов, режиссеров эстрады и актеров.

Продемонстрировать свои навыки ребята смогли на гала-концерте III этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», прошедшего на главной сцене ВДЦ «Орленок» 19 августа. Напомним, что первые места в двух возрастных группах завоевали следующие:

- в номинации «Вокал»: Александр Кибиткин (Московская область) и Елизавета Малышева (Брянская область);

- в номинации «Исполнительское мастерство»: Ярослав Ромашев (Пермский край) и дуэт гармонистов «Алания» Азамат Тедеев и Анжела Джиоева (Республика Северная Осетия – Алания);

- в номинации «Хореография»: Анастасия Помигалова (г. Москва) и ансамбль «Маленький джигит» (Республика Северная Осетия – Алания).

Торжественная линейка закрытия смены закончилась словами: «Не говорим прощай, говорим – до новых встреч!», после чего ребята смогли полюбоваться на праздничный салют.