Стартовал конкурс ФССП России среди студентов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю объявляет о старте первого этапа X конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и адъюнкты образовательных учреждений высшего образования, обучающиеся на юридических, экономических факультетах, а также факультетах журналистики.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке http://fssprus.ru/konkurs_nauchnykh_rabot/.

Перечень тем, выносимых на конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах, в 2018-2019 учебном году разбит на несколько тематических блоков. Это:

«История развития института судебных приставов в России»;

«Актуальные вопросы исполнительного производства»;

«Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства»;

«Дознание и административная практика в Федеральной службе судебных приставов»;

«Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы»;

«Связи с общественностью в Федеральной службе судебных приставов»;

«Государственная функция по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»;

«Экономика».

Подробнее с темами можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://fssprus.ru/2242763/.

Прием научных работ для участия в первом этапе конкурса осуществляется в Управлении ФССП России по Краснодарскому краю в период с 03 по 14 декабря 2018 года. Конкурсные работы следует направлять с пометкой «Конкурс научных работ» на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Научные работы победителей примут участие во втором этапе конкурса, проводимого в центральном аппарате ФССП России.