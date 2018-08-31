В Краснодаре прошло заседание регионального политического совета Партии

Кубанские единороссы поддержали предложения Секретаря Генерального совета Партии А.А. Турчака по вопросам совершенствования пенсионной системы страны и определились с мерами по исполнению решения Президиума Генсовета Партии «Об обращении Президента Российской Федерации к гражданам России»

Президиум Генсовета отметил, что в своем Обращении Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил работу Партии и поддержал предложения «Единой России» сохранить региональные льготы. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Николай Гриценко подчеркнул, что людям было очень важно услышать позицию Президента по поводу предлагаемого законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

«Глава государства всегда идет на прямой и честный разговор с народом. Принимая сложное, но необходимое в современных реалиях решение и понимая обеспокоенность людей, Владимир Владимирович обратился к гражданам нашей страны и предложил целый ряд мер, которые позволят смягчить изменения в пенсионной системе страны», − сказал Николай Гриценко.

Кубанцы активно принимали участие в обсуждении и подготовке предложений по вопросу совершенствования пенсионной системы, которые были представлены на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций «Единой России» 20 августа.

«Ключевая задача, которая сейчас стоит перед государством – повышение размера пенсии, повышение уровня жизни наших пенсионеров. Именно поэтому необходимы изменения в пенсионной системе. В июле мы провели широкое общественное обсуждение, сбор предложений. Депутаты-единороссы провели более трех тысяч встреч с гражданами. Ни один человек не остался неуслышанным, − отметил Николай Гриценко. − Обсуждение совершенствования пенсионного законодательства прошло в открытом, конструктивном ключе. Мы максимально учли все поступившие предложения и замечания. Это позволило выработать целый свод предложений, которые были направлены на рассмотрение в Генсовет Партии».

Напомним, что Партия выступила с предложением, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Николай Гриценко подчеркнул, что кубанские единороссы будут ориентироваться на позицию главы государства и Генерального совета Партии. Краснодарское региональное отделение «Единой России» одним из первых поддержало Решение Генсовета об итогах общественного обсуждения и о позиции Партии по вопросу совершенствования пенсионной системы Российской Федерации.