Конкурсу «Новая волна» посвятили почтовую марку

31 августа, в преддверии открытия XVII Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2018», в почтовое обращение вышла марка с изображением Сочинского морского торгового порта и логотипа конкурса.

Марка в честь «Новой волны» выпущена тиражом 400 тыс. экземпляров, ее размер – 65х32,5 мм, номинал – 22 рубля. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля спецгашения с логотипом «Новой волны» для Сочи и Москвы.

Торжественная церемония гашения почтовой марки состоялась сегодня в Сочи с участием главы города Анатолия Пахомова, генерального директора «Новой волны» Александра Румянцева и руководителя макрорегиона Южный Почты России Романа Костенко.

В этот день все конкурсанты «Новой волны 2018» и гости мероприятия получили возможность первыми отправить письма и открытки с уникальной почтовой маркой своим близким, друзьям и родным по всему миру.

Жители и гости Сочи, филателисты могут поставить оттиск особого штемпеля на марках в центральном отделении Сочи 354000 на ул. Воровского, 1/2, сегодня с 15:00 до 22:00. В Москве оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26.

Марка, посвященная «Новой волне», поступила в продажу в отделения Почты России в Сочи и Краснодаре.