Почта России объявляет о старте подписной кампании на первое полугодие 2019 года

С 1 сентября до конца декабря во всех почтовых отделениях Краснодарского края, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года.

Клиенты Почты России могут оформить подписку по собственному каталогу Почты России, в который на сегодняшний день включены 3700 индексов различных газет и журналов, а также по подписным каталогам сторонних агентств.

«В 2018 году Почта России направила 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписки, в ходе которой будут предоставлены дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания», - отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку на доставку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, на которые предоставляется скидка в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований.

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях края продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.