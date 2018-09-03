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Несовершеннолетняя, пропавшая в Крымском районе, обнаружена живой в городе Москве

Понедельник, 03 сентября 2018 08:39
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Напомним, в правоохранительные органы Крымского района поступило заявление родителей 14-летней Анны Патриной о ее безвестном исчезновении. По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Исходя из полученной информации, 20 августа 2018 года несовершеннолетняя самовольно покинула свой дом в станице Варениковской, и с тех пор на связь не выходила и ее местонахождение не установлено.

30 августа 2018 года сотрудники полиции обнаружили девочку на одной из улиц города Москвы, в связи с чем она была доставлена в город Крымск к следователю СКР по краю, где была опрошена.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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