В Крымском районе адвокат и бывший дознаватель полиции предстанут перед судом

В Крымском районе адвокат и бывший дознаватель полиции предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следственным управлением СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката и бывшего дознавателя ОМВД России по Крымскому району, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2017 года адвокат был осведомлен об обстоятельствах уголовного дела в отношении женщины, подозреваемой в мошенничестве и фальсификации доказательств в суде, так как ранее осуществлял ее защиту. Руководствуясь корыстными побуждениями, он решил использовать данные обстоятельства для завладения ее деньгами мошенническим путем. Для этого он привлек дознавателя полиции, которой предложил принять участие в планируемом преступлении, на что последняя согласилась. Далее в ходе встреч с родственницей подозреваемой адвокат и дознаватель полиции убедили ее в необходимости передачи им 2 миллионов рублей за содействие в прекращении уголовного преследования в отношении женщины, о чем просили передать последней. Женщина выполнила просьбу обвиняемых и передала информацию родственнице, после чего они совместно сообщили о противоправных действиях адвоката и сотрудника полиции в правоохранительные органы. 5 декабря 2017 года родственница подозреваемой встретилась с адвокатом в городе Крымске и передала ему требуемую денежную сумму. Между тем, распорядиться полученными деньгами обвиняемый не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками отдела в городе Крымске УФСБ РФ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база¸ в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю