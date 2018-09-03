Определены журналисты – победители конкурса УФССП России по Краснодарскому краю

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялось заседание организационного комитета первого этапа ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации.
С учетом оценки конкурсных работ по 5-балльной системе победителями первого этапа конкурса стали следующие журналисты и СМИ:
1. В номинации «Лучший телесюжет»:
Первое место – редакция программы «Через край» телеканала «Кубань 24» за программу от 04.04.2018, посвященную работе коллекторских агентств.
Второе место – редакция программы «Вести. Кубань» ГТРК «Кубань» за сюжет от 27.03.2018 «Кубанские приставы провели рейд по заработной плате».
Третье место – редакция программы «Место происшествия» МТРК «Краснодар» за сюжет от 10.04.2018 «В Сочи продолжается борьба с самостроями».
2. В номинации «Лучший радио-сюжет»:
Первое место - корреспонденты радио «107» Юлия Купер и Тигран Баратов за программу «Купер шоу» от 29.01.2018, посвященную деятельности УФССП России по Краснодарскому краю.
3. В номинации «Лучший материал в печатном СМИ»:
Первое место - корреспондент газеты «Краснодарские известия» Сергей Таран за материал «Полеты бескрылых кукушек» (№11 от 27.01.2018).
Второе место – корреспондент газеты «Кубань сегодня Михаил Мусаев за материал «Следуя букве закона» (№6 от 25.01.2018).
Третье место – корреспондент газеты «Московский комсомолец на Кубани» Константин Звягинцев за материал «Покой должникам только снится!» (выпуск от 31.01.-07.02.2018).
4. В номинации «Лучший материал в Интернет-СМИ»:
Первое место – информационный портал «Обзор» за материал от 08.06.2018 «Инструкция должника. Кубанские приставы рассказали, как общаться с коллекторами».
Второе место – информационный портал «Блокнот. Краснодар» за материал от 25.04.2018 «Как узнать о своих долгах для спокойного выезда за рубеж».
Третье место – официальный сайт газеты «Кубанские новости» за материал от 14.02.2018 «На пляже Новороссийска под контролем приставов снесли 2-этажный самострой».
Помимо этого, члены оргкомитета за вклад в информационное освещение деятельности ФССП России постановили отметить следующих участников конкурса:
- корреспондента телеканала «360 градусов» Викторию Елохину;
- корреспондента газеты «Комсомольская правда – Кубань» Евгению Хилько;
- редакцию газеты «Юг Таймс»;
- редакцию газеты «Аргументы и факты – Кубань»;
- редакцию программы «Факты. Происшествия» телеканала «Кубань 24»;
- редакцию программы «Вовремя» телеканала «ТВК» (Каневской район);
- творческий коллектив телеканала «Макс портал» (Сочи);
- творческий коллектив телеканала «Эфкате» (Сочи);
- творческий коллектив телеканала «Рен-ТВ. Крымск»;
- творческий коллектив телеканала «Рен-ТВ. Армавир»;
- творческий коллектив телеканала «Анапа регион»;
- редакцию интернет-портала «Руфокс»;
- редакцию интернет-портала «Регион Онлайн»;
- редакцию интернет-портала «ЯСНО»;
- редакцию интернет-портала «GorodArmavir.ru»;
- редакцию газеты «Курганинские итоги»;
- редакцию газеты «Прикубанские огни» (Тбилисский район);
- редакцию газеты «Свет маяков» (Новокубанский район);
- редакцию газеты «Армавирский собеседник»;
- редакцию газеты «Приазовские степи» (Ейский район).
Творческие работы, занявшие первые места, представят журналистское сообщество Краснодарского края на втором этапе конкурса, который будет проводиться в ближайшее время на уровне федеральных округов.
Награждение победителей планируется приурочить к профессиональному празднику ведомства – Дню судебного пристава.
Определены журналисты – победители конкурса УФССП России по Краснодарскому краюПонедельник, 03 сентября 2018 08:41
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялось заседание организационного комитета первого этапа ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации.