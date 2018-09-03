Определены журналисты – победители конкурса УФССП России по Краснодарскому краю

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялось заседание организационного комитета первого этапа ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации.

С учетом оценки конкурсных работ по 5-балльной системе победителями первого этапа конкурса стали следующие журналисты и СМИ:

1. В номинации «Лучший телесюжет»:

Первое место – редакция программы «Через край» телеканала «Кубань 24» за программу от 04.04.2018, посвященную работе коллекторских агентств.

Второе место – редакция программы «Вести. Кубань» ГТРК «Кубань» за сюжет от 27.03.2018 «Кубанские приставы провели рейд по заработной плате».

Третье место – редакция программы «Место происшествия» МТРК «Краснодар» за сюжет от 10.04.2018 «В Сочи продолжается борьба с самостроями».

2. В номинации «Лучший радио-сюжет»:

Первое место - корреспонденты радио «107» Юлия Купер и Тигран Баратов за программу «Купер шоу» от 29.01.2018, посвященную деятельности УФССП России по Краснодарскому краю.

3. В номинации «Лучший материал в печатном СМИ»:

Первое место - корреспондент газеты «Краснодарские известия» Сергей Таран за материал «Полеты бескрылых кукушек» (№11 от 27.01.2018).

Второе место – корреспондент газеты «Кубань сегодня Михаил Мусаев за материал «Следуя букве закона» (№6 от 25.01.2018).

Третье место – корреспондент газеты «Московский комсомолец на Кубани» Константин Звягинцев за материал «Покой должникам только снится!» (выпуск от 31.01.-07.02.2018).

4. В номинации «Лучший материал в Интернет-СМИ»:

Первое место – информационный портал «Обзор» за материал от 08.06.2018 «Инструкция должника. Кубанские приставы рассказали, как общаться с коллекторами».

Второе место – информационный портал «Блокнот. Краснодар» за материал от 25.04.2018 «Как узнать о своих долгах для спокойного выезда за рубеж».

Третье место – официальный сайт газеты «Кубанские новости» за материал от 14.02.2018 «На пляже Новороссийска под контролем приставов снесли 2-этажный самострой».

Помимо этого, члены оргкомитета за вклад в информационное освещение деятельности ФССП России постановили отметить следующих участников конкурса:

- корреспондента телеканала «360 градусов» Викторию Елохину;

- корреспондента газеты «Комсомольская правда – Кубань» Евгению Хилько;

- редакцию газеты «Юг Таймс»;

- редакцию газеты «Аргументы и факты – Кубань»;

- редакцию программы «Факты. Происшествия» телеканала «Кубань 24»;

- редакцию программы «Вовремя» телеканала «ТВК» (Каневской район);

- творческий коллектив телеканала «Макс портал» (Сочи);

- творческий коллектив телеканала «Эфкате» (Сочи);

- творческий коллектив телеканала «Рен-ТВ. Крымск»;

- творческий коллектив телеканала «Рен-ТВ. Армавир»;

- творческий коллектив телеканала «Анапа регион»;

- редакцию интернет-портала «Руфокс»;

- редакцию интернет-портала «Регион Онлайн»;

- редакцию интернет-портала «ЯСНО»;

- редакцию интернет-портала «GorodArmavir.ru»;

- редакцию газеты «Курганинские итоги»;

- редакцию газеты «Прикубанские огни» (Тбилисский район);

- редакцию газеты «Свет маяков» (Новокубанский район);

- редакцию газеты «Армавирский собеседник»;

- редакцию газеты «Приазовские степи» (Ейский район).

Творческие работы, занявшие первые места, представят журналистское сообщество Краснодарского края на втором этапе конкурса, который будет проводиться в ближайшее время на уровне федеральных округов.

Награждение победителей планируется приурочить к профессиональному празднику ведомства – Дню судебного пристава.