Судебные приставы принимают граждан в «Единой России»

В общественной приемной городского отделения партии «Единая Россия» специалисты отдела по работе с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели прием граждан.

Как обычно и бывает в подобных случаях, заявители шли с самыми разнообразными, но неизменно наболевшими вопросами. В течение двухчасового приёма был затронут широкий спектр вопросов, входящих в компетенцию Службы судебных приставов.

Среди рассмотренных проблем были и взыскание задолженности по заработной плате, и финансовые споры между физическими лицами и даже исполнительное производство неимущественного характера.

По результатам приёма всем обратившимся гражданам были предоставлены подробные разъяснения. Ряд исполнительных производств был поставлен на контроль.

Следует отметить, что личные приёмы граждан осуществляется руководством Управления ФССП России по Краснодарскому краю регулярно. Основной целью данных мероприятий является оказание помощи заявителям, а также осуществление оперативного контроля за состоянием работы судебных приставов-исполнителей.