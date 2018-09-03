Эксперты ОНФ организуют две площадки на региональном форуме «Зеленый щит» в Армавире

В Региональном отделении ОНФ Краснодарского края прошло заседание экспертной группы по вопросу реализации проекта «Зеленый щит» в регионе, на этот раз особую зеленую зону общественники инициируют в муниципальном образовании Армавир.

Кроме того, в ходе заседания было принято решение об организации отдельной площадки по эко-проектам ОНФ на предстоящем форуме экологической тематики в Армавире. Такое научно-практическое мероприятие будет проведено впервые, оно инициировано главой города Армавира Андреем Харченко, однако согласно договоренности с экспертами ОНФ, к концепции проекта форума - современных технологий озеленения, организации общественных пространств и воспроизводства природных ресурсов, будет добавлена тематика - защиты зеленых насаждений.

Напомним, что в 2016 году вступил в силу Федеральный закон № 353-ФЗ «Об охране окружающей среды» инициированный президентом, лидером ОНФ как раз для защиты зеленых насаждений. На сегодня, во всех регионах страны актив ОНФ работает над созданием зеленых зон. Проведение форума в такой тематике был поддержан активом ОНФ, он частично отвечает запросу исполнения Федерального эко- закона.

«Эксперты ОНФ готовы выступить организаторами экологических площадок форума. Данное мероприятие позволит собрать на одном пространстве все 44 муниципальных образования региона и комплексно подойти к вопросу создания особо-охраняемых зеленых территорий. Итогом форума станет создание «дорожной карты» по реализации проекта ОНФ «Зеленый щит» в Краснодарском крае, - резюмировала по форуму депутат Госдумы, эксперт ОНФ Светлана Бессараб - Кроме того, в рамках форума предлагаем на второй площадке реализовать тематику защиты лесных насаждений, которая очень актуальна для нашего региона».

В рамках работы группы обозначена составная тематика форума и предположительно он будет реализован в 2019 году. Актив ОНФ выступит организатором на двух площадках, которые отвечают за защиту и сохранение природного-экологического разнообразия зелёных насаждений Кубани.