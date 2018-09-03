В Краснодаре после пластической операции скончалась женщина

Следственный отдел по Центральному округу столицы Кубани СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего пластического хирурга.

Он подозревается в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По информации пресс-службы краевого ведомства, в январе 2017 года в частной клинике Краснодара мужчина провел пациентке операцию по увеличению груди. При этом он не обладал соответствующей квалификацией в данной области. После выписки у женщины возникли осложнения, едва не окончившиеся летальным исходом.

— А в мае 2017 года мужчина проводил операцию по абдоминопластике, в результате которой у пациентки развилась тромбоэмболия легочных артерий. 12 мая эта женщина скончалась в клинике в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, — сообщается в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас следствие изъяло всю имеющуюся медицинскую документацию, назначило комиссионные судебно-медицинские экспертизы и ведет поиск других возможных потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.