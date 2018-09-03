〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Из больницы Сочи выписаны дети, пострадавшие при возгорании самолета

Понедельник, 03 сентября 2018 08:56
Оцените материал
(1 Голосовать)

Младенцы-двойняшки, госпитализированные после авиаинцидента в Сочи, выписаны из больницы, сообщила в воскресенье начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян.
Помощь оказана в полном объеме всем (кому она потребовалась после ЧП) и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия", - сказала она.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в свою очередь в воскресенье сообщил журналистам, что сейчас в краевой больнице на лечении находится одна пациентка, которая накануне была доставлена в клинику вертолетом. Ранее сообщалось, что у женщины травма спины, ей понадобилась операция, но угрозы ее жизни нет.

Прочитано 48 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре после пластической операции скончалась женщина В Анапе стартовал 27-й фестиваль «Киношок» »
Наверх