Из больницы Сочи выписаны дети, пострадавшие при возгорании самолета

Младенцы-двойняшки, госпитализированные после авиаинцидента в Сочи, выписаны из больницы, сообщила в воскресенье начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян.

Помощь оказана в полном объеме всем (кому она потребовалась после ЧП) и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия", - сказала она.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в свою очередь в воскресенье сообщил журналистам, что сейчас в краевой больнице на лечении находится одна пациентка, которая накануне была доставлена в клинику вертолетом. Ранее сообщалось, что у женщины травма спины, ей понадобилась операция, но угрозы ее жизни нет.