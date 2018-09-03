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В Анапе стартовал 27-й фестиваль «Киношок»

Понедельник, 03 сентября 2018 08:59
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Со 2 по 9 сентября курорт вновь превратился в киностолицу России – сегодня вечером в Анапе стартовал XXVII Открытый кинофестиваль «Киношок».

В церемонии его открытия приняли участие министр культуры Кубани Виктория Лапина и глава города-курорта Юрий Поляков.

В этом году фестивальные мероприятия проходят под знаком 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому программу открыла хроника прошлых лет и блок военной тематики, посвященный памятной дате. Участников и гостей «Киношока» со сцены порадовали удалой казачьей песней артисты Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» Краснодарской филармонии имени Пономаренко.

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