Депутат Госдумы Наталья Костенко выступила за сохранение уникального памятника истории

Наталья Костенко: «Реставрация охотничьего дома Романовых в Псебае должна стать точкой роста для туристической отрасли Мостовского района»

Спасение уникального исторического памятника 19 века – охотничьего дома Великого князя Сергея Романова, расположенного в центре поселка Псебай Мостовского района обсудили на «круглом столе» по инициативе депутата Государственной Думы, члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко. В совещании принял участие руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихацкий, а также историки-краеведы, архитекторы, ученые, местные предприниматели, члены Русского географического общества и администрации Мостовского района.

Открывая дискуссию, Наталья Костенко отметила, что в настоящее время в рамках Стратегии «Кубань-2030» районам Предгорья, в том числе Мостовскому району, одним из главных направлений развития определена туристическая отрасль. И восстановление охотничьего дома династии Романовых, находящегося, несмотря на статус памятника архитектуры, в удручающем состоянии, может стать одной из главных точек повышения привлекательности для туристов Мостовского района, богатого на объекты туризма - дольмены, остатки оборонных сооружений Кавказской войны, термальные источники, а также горные и речные туристические маршруты, которые не имеют серьезного узнаваемого бренда.

Участники совещания оценили текущее состояние охотничьего дома Романовых. К сожалению, сегодня этот «объект культурного наследия Краснодарского края № 9022» представляет из себя жалкое зрелище. После революции 1917 года он успел побывать административным зданием, строительной организацией и даже швейной фабрикой и сегодня, заброшенный, доживает свой век. А ведь в конце 19 века это был прекрасный охотничий дом «об одиннадцати комнатах» площадью 259, 1 кв.м., который стоял в центре целого хозяйственного комплекса со спальным корпусом, столовой, тиром и даже прудом с водоплавающей птицей. Располагалось все это на 20 сотках обширного сада. В этот дом внук императора Николая Первого - Великий князь Сергей Михайлович Романов приезжал два-три раза в год для охоты. Среди участников Кубанской охоты были принцы Константин и Петр Ольденбургские, гости Российской империи из Великобритании, Бельгии и других стран.

Кубанская охота в Псебае, исходя из соображений увеличения численности популяции диких животных, велась по строго разработанному Великим князем плану. В остальное время, местные егеря вели большую работу по охране животного мира кавказского Предгорья: вели борьбу с браконьерами, проводили природоохранные предприятия, например, доставляли из Беловежской пущи зубров для восстановления популяции этих краснокнижных животных. По оценкам ученых, эта работа создала основу для создания в дальнейшем Кавказского биосферного заповедника. Участники круглого стола высказали свои предложения о том, как можно возродить не только сам дом, инфраструктуру, особую атмосферу этого места, но и придать серьезный стимул для всей туристической отрасли Мостовского района. Руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Роман Семихатский рассказал, что два года назад был разработан проект реставрации стоимостью 31 млн. рублей, однако дальше этого дело не пошло – желающих взять на себя ответственную миссию возрождения исторического памятника, вложив в это немалые средства из собственного кармана, так и не нашлось. По мнению Семихатского, сегодня инвестора можно было бы привлечь, заинтересовав его свободным участком земли площадью 1700 га, но для этого необходимо провести серьезную работу, к которой должны подключиться все заинтересованные лица.

Наталья Костенко высказала предложение, что привлекать нужно не участком, а интересной концепцией развития этого уникального места вследствие инвестирования в него. Например, на базе охотничьего дома Романовых можно развернуть настоящий музейный комплекс, привязанный к теме охоты и охраны природы, экологии.

Брендом исторического комплекса, конечно же, должна стать царская и кубанская охота, ее традиции и антураж.

Прежде всего, нужен креативный проект. Договорились привлечь, к его созданию молодежь – студентов архитектурных и исторических факультетов кубанских вузов. А самые неординарные их идеи учесть в новом проекте.

Параллельно решили проработать вопрос по поиску инвестора на реконструкцию объекта, а если не удастся – альтернативные варианты финансирования.

«Этому проекту мы придаем особое значение. Памятники архитектуры, которых у нас на Кубани очень много, не должны восприниматься как бремя и приходить в негодность, а должны служить развитию экономики. Быть ее точками роста, вокруг которых будет развиваться туристическая отрасль, санаторно-курортная сфера, спорт, пищевая промышленность, фермерство, иные сферы услуг, - сказала в заключение Наталья Костенко. – Надо просмотреть подобные проекты в мировом разрезе и взять оттуда лучшее. Обеспечить серьезное медийное сопровождение, чтобы заинтересовать и привлечь инвесторов, а впоследствии туристов. Охотничий дом князей Романовых достоин того, чтобы в его реконструкцию вложить много сил и средств. Уверена, отдача будет во много раз больше».