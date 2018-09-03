В Адлере взыскан крупный долг по зарплате

Более 7 миллионов рублей задолженности по заработной плате в кратчайшие сроки взысканы судебным приставом-исполнителем Адлерского районного отдела г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Общество с ограниченной ответственностью, ведущее свою работу на территории города-курорта задержало выплату заработной платы для 15 собственных сотрудников. Точнее говоря, эта «задержка» и непонимание между работниками и работодателем дошло до такой степени, что людям пришлось добиваться справедливости в суде. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила, ни много, ни мало, 7 миллионов 386 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель Егор Денискин с максимальной оперативностью реализовал полный комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительных документов.

По истечении предоставленного в соответствии с законом срока для добровольного исполнения решения суда, работник Службы приступил к принудительному взысканию. И результат не заставил себя долго ждать.

Из ответов, поступивших на запросы судебного пристава, следовало, что на банковских счетах организации-неплательщика имеются значительные средства. Работнику Службы оставалось только обратить на них взыскание.

Задолженность взыскана в полном объеме менее чем за две недели с момента возбуждения исполнительного производства.